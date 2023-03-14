Швидка трапеза на всю сім'ю: рецепт фріттати з шинкою
Джерело:przepisy
У сучасному ритмі життя та потоці справ не завжди є бажання довго стояти біля плити. Для таких випадків існують рецепти, які дозволять швидко та без зусиль нагодувати усю сім'ю.
Фріттата – це італійський омлет, який зазвичай доповнюють начинки з сиру, овочів та м'яса. Це надзвичайно швидка та легка страва, яка точно сподобається усій вашій сім'ї.
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Пропорції начинки ви можете регулювати відповідно до своїх вподобань та наявності продуктів у холодильнику.
Рецепт фріттати з шинкою
Час: 30 хвилин
Порцій: 4
Інгредієнти:
– 6 яєць;
– 4 скибочки шинки;
– 4 чайні ложки сушеної цибулі;
– 1 червона цибуля;
– 5 помідорів черрі;
– 4 столові ложки тертого сиру;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– улюблені італійські спеції;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Яйця збиваємо зі спеціями та половиною сиру.
- Шинку та червону цибулю дрібно нарізаємо та обсмажуємо на сковорідці.
- Додаємо яйця на пательню.
- Помідори нарізаємо кільцями та викладаємо на яєчну масу.
- Посипаємо фрітату спеціями та іншою половиною сиру.
- Запікаємо кілька хвилин у духовці при 180 градусах.