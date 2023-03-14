Швидка трапеза на всю сім'ю: рецепт фріттати з шинкою

14 березня 2023, 19:31
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Джерело:

przepisy

У сучасному ритмі життя та потоці справ не завжди є бажання довго стояти біля плити. Для таких випадків існують рецепти, які дозволять швидко та без зусиль нагодувати усю сім'ю.

Фріттата – це італійський омлет, який зазвичай доповнюють начинки з сиру, овочів та м'яса. Це надзвичайно швидка та легка страва, яка точно сподобається усій вашій сім'ї.

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Пропорції начинки ви можете регулювати відповідно до своїх вподобань та наявності продуктів у холодильнику.

Рецепт фріттати з шинкою

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Інгредієнти:

– 6 яєць;
– 4 скибочки шинки;
– 4 чайні ложки сушеної цибулі;
– 1 червона цибуля;
– 5 помідорів черрі;
 – 4 столові ложки тертого сиру;
– 1 столова ложка вершкового масла;
– улюблені італійські спеції;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  • Яйця збиваємо зі спеціями та половиною сиру.
  • Шинку та червону цибулю дрібно нарізаємо та обсмажуємо на сковорідці.
  • Додаємо яйця на пательню.
  • Помідори нарізаємо кільцями та викладаємо на яєчну масу.
  • Посипаємо фрітату спеціями та іншою половиною сиру.
  • Запікаємо кілька хвилин у духовці при 180 градусах.

Смачного!
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська