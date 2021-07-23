Фруктова тарілка для дитини: ідеї з улюбленими героями, які не залишать байдужими нікого
Джерело:no sugar desserts
В сезон ягід та фруктів очі розбігаються від величезного асортименту смаколиків. Щоправда, діти не надто полюбляють ласувати свіжими ягодами чи фруктами. Турботливим батькам потрібно вигадувати кумедні історії, вмовляти або годувати їх з ложки, щоб їхні чада отримали порцію корисних вітамінів.
Ми підготували для вас підбірку оригінальних фруктових тарілок із зображеннями улюблених дитячих героїв. Ми впевнені, що ви з легкістю зможете відтворити їх з наших малюнків.
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Діти будуть в захваті від таких страв, ситі корисними ягодами, а організм отримає порцію потрібних вітамінів. Адже щоденне споживання свіжих фруктів та ягід вкрай необхідне кожній людині, особливо дітям.
Улюблені Том і Джері, Губка Боб, Скрудж МакДак та інші герої дитячих мультфільмів і казок стануть для вашої дитини не тільки смачним перекусом, а й відкриють нові емоції та викличуть посмішку.
Ідеї для дитячої фруктової тарілки
- Рибка Дорі
Фото Пінтерест
- Скрудж МакДак
Фото Пінтерест
- Міньйон
Фото Пінтерест
- Герої мультика "Король Лев"
Фото Пінтерест
- Том і Джері
Фото Пінтерест
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- Гектор з мультика "Коко"
Фото Пінтерест
- Герой мультику "Корпорація монстрів"
Фото Пінтерест
- Мишеня Міккі Маус
Фото Пінтерест
- Герой Стіч з мультфільму "Ліло і Стіч"
Фото Пінтерест
- Бурундуки з мультика "Чіп і Дейл поспішають на допомогу"
Фото Пінтерест
- Білосніжка
Фото Пінтерест
- Тигр з мультика "Вінні Пух"
Фото Пінтерест
- Губка Боб
Фото Пінтерест
- Сімба з мультика "Король Лев"
Фото Пінтерест
- Тигр Шерхан з мультика "Мауглі"
Фото Пінтерест
- Білочка
Фото Пінтерест
- Корівка
Фото Пінтерест
- Жираф з мультфільму "Мадагаскар"
Фото Пінтерест
Творіть смачні та їстівні фруктові тарілки та радійте разом з вашими малюками!