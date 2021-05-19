Три фруктові пудинги з насінням чіа: рецепти від Тані Литвинової

19 травня 2021 , 09:38
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Джерело:

Youtube Тані Литвинової

Кулінарна експертка Таня Литвинова поділилась рецептами фруктових пудингів з насінням чіа. Обов'язково спробуйте.

Легкий та корисний десерт з насінням чіа та фруктами сподобається усім. Тетяна Литвинова розповідає як приготувати власноруч кокосове, мигдальне молоко до десерту. Можна додавати будь-які улюблені фрукти чи ягоди.

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Фруктові пудинги з насінням чіа

Інгредієнти:
– 300 мілілітрів молока (кокосове);
– 40 грамів насіння чіа;
– 200 грамів ягоди (малина, полуниця, чорниця). Кокосове молоко:
– 350 мілілітрів води;
– 100 грамів кокосової стружки. Інгредієнти:
– 200 мілілітрів мигдального молока;
– 30 грамів насіння чіа;
– 100 грамів манго;
– 100 грамів ананаса;
– м'ята. Молоко мигдальне:
– 250 мілілітрів води;
– 80 грамів мигдалю. Інгредієнти:
– 300 мілілітрів йогурту 10%;
– 40 грамів насіння чіа;
– 150 грамів полуниці;
– 1 банан;
– 1 чайна ложка меду;
– м'ята.
  1. Для приготування молока мигдаль викладіть у миску, залийте водою, залиште на 30 хвилин, почистіть від шкірки.
  2. Горіхи викладіть у чашу блендера, додайте води, подрібніть до однорідної консистенції. Процідіть через сито.
  3. Для приготування молока кокосову стружку викладіть у миску, залийте окропом, залиште на 20 хвилин. Викладіть у чашу блендера, додайте води, подрібніть до однорідної консистенції. Процідіть через сито.
  4. У склянку з молоком, додайте насіння чіа, ретельно перемішайте. Залиште для набухання на 6-8 годин.
  5. Манго помийте, почистіть, наріжте скибочками, подрібніть у блендері до стану пюре.
  6. Банан почистіть, полуницю помийте, почистіть, викладіть у чашу блендера, додайте мед, збийте до однорідної консистенції.
  7. Ягоди помийте, збийте у блендері до однорідної консистенції.
  8. Листочки м'яти помийте.
  9. Ананас помийте, почистіть, наріжте кубиками.
  10. У склянку викладіть м'яту, насіння чіа у кокосовому молоці, ананас, зверху – пюре манго.
  11. У склянку викладіть скибочки полуниці, насіння чіа з йогуртом, пюре з полуницею і бананом.
  12. У склянку викладіть насіння чіа у мигдальному молоці, викладіть скибочки ягід, зверху – ягідне пюре. Смачного!

Фруктові пудинги з насінням чіа – рецепти від Тані Литвинової у відео:

 

Автор: Євгенія Тугушева