Три фруктові пудинги з насінням чіа: рецепти від Тані Литвинової

Кулінарна експертка Таня Литвинова поділилась рецептами фруктових пудингів з насінням чіа. Обов'язково спробуйте.
Легкий та корисний десерт з насінням чіа та фруктами сподобається усім. Тетяна Литвинова розповідає як приготувати власноруч кокосове, мигдальне молоко до десерту. Можна додавати будь-які улюблені фрукти чи ягоди.
Читайте також Бісквіт з полуницею: простий рецепт
Фруктові пудинги з насінням чіаІнгредієнти:
– 300 мілілітрів молока (кокосове);
– 40 грамів насіння чіа;
– 200 грамів ягоди (малина, полуниця, чорниця). Кокосове молоко:
– 350 мілілітрів води;
– 100 грамів кокосової стружки. Інгредієнти:
– 200 мілілітрів мигдального молока;
– 30 грамів насіння чіа;
– 100 грамів манго;
– 100 грамів ананаса;
– м'ята. Молоко мигдальне:
– 250 мілілітрів води;
– 80 грамів мигдалю. Інгредієнти:
– 300 мілілітрів йогурту 10%;
– 40 грамів насіння чіа;
– 150 грамів полуниці;
– 1 банан;
– 1 чайна ложка меду;
– м'ята.
- Для приготування молока мигдаль викладіть у миску, залийте водою, залиште на 30 хвилин, почистіть від шкірки.
- Горіхи викладіть у чашу блендера, додайте води, подрібніть до однорідної консистенції. Процідіть через сито.
- Для приготування молока кокосову стружку викладіть у миску, залийте окропом, залиште на 20 хвилин. Викладіть у чашу блендера, додайте води, подрібніть до однорідної консистенції. Процідіть через сито.
- У склянку з молоком, додайте насіння чіа, ретельно перемішайте. Залиште для набухання на 6-8 годин.
- Манго помийте, почистіть, наріжте скибочками, подрібніть у блендері до стану пюре.
- Банан почистіть, полуницю помийте, почистіть, викладіть у чашу блендера, додайте мед, збийте до однорідної консистенції.
- Ягоди помийте, збийте у блендері до однорідної консистенції.
- Листочки м'яти помийте.
- Ананас помийте, почистіть, наріжте кубиками.
- У склянку викладіть м'яту, насіння чіа у кокосовому молоці, ананас, зверху – пюре манго.
- У склянку викладіть скибочки полуниці, насіння чіа з йогуртом, пюре з полуницею і бананом.
- У склянку викладіть насіння чіа у мигдальному молоці, викладіть скибочки ягід, зверху – ягідне пюре. Смачного!
Фруктові пудинги з насінням чіа – рецепти від Тані Литвинової у відео: