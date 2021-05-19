Три фруктові пудинги з насінням чіа: рецепти від Тані Литвинової

Кулінарна експертка Таня Литвинова поділилась рецептами фруктових пудингів з насінням чіа. Обов'язково спробуйте.

Легкий та корисний десерт з насінням чіа та фруктами сподобається усім. Тетяна Литвинова розповідає як приготувати власноруч кокосове, мигдальне молоко до десерту. Можна додавати будь-які улюблені фрукти чи ягоди.

Читайте також Бісквіт з полуницею: простий рецепт

Фруктові пудинги з насінням чіа

Для приготування молока мигдаль викладіть у миску, залийте водою, залиште на 30 хвилин, почистіть від шкірки. Горіхи викладіть у чашу блендера, додайте води, подрібніть до однорідної консистенції. Процідіть через сито. Для приготування молока кокосову стружку викладіть у миску, залийте окропом, залиште на 20 хвилин. Викладіть у чашу блендера, додайте води, подрібніть до однорідної консистенції. Процідіть через сито. У склянку з молоком, додайте насіння чіа, ретельно перемішайте. Залиште для набухання на 6-8 годин. Манго помийте, почистіть, наріжте скибочками, подрібніть у блендері до стану пюре. Банан почистіть, полуницю помийте, почистіть, викладіть у чашу блендера, додайте мед, збийте до однорідної консистенції. Ягоди помийте, збийте у блендері до однорідної консистенції. Листочки м'яти помийте. Ананас помийте, почистіть, наріжте кубиками. У склянку викладіть м'яту, насіння чіа у кокосовому молоці, ананас, зверху – пюре манго. У склянку викладіть скибочки полуниці, насіння чіа з йогуртом, пюре з полуницею і бананом. У склянку викладіть насіння чіа у мигдальному молоці, викладіть скибочки ягід, зверху – ягідне пюре. Смачного!

– 300 мілілітрів молока (кокосове);– 40 грамів насіння чіа;– 200 грамів ягоди (малина, полуниця, чорниця).– 350 мілілітрів води;– 100 грамів кокосової стружки.– 200 мілілітрів мигдального молока;– 30 грамів насіння чіа;– 100 грамів манго;– 100 грамів ананаса;– м'ята.– 250 мілілітрів води;– 80 грамів мигдалю.– 300 мілілітрів йогурту 10%;– 40 грамів насіння чіа;– 150 грамів полуниці;– 1 банан;– 1 чайна ложка меду;– м'ята.

Фруктові пудинги з насінням чіа – рецепти від Тані Литвинової у відео: