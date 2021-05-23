Галета з грушами: домашній рецепт

Думаєте, що приготувати на десерт? Ми підготували для вас рецепт пирога з грушами, який сподобається усім.
Ароматний пиріг з хрусткою скоринкою та соковитою начинкою легкий у приготуванні. Галета з грушами – смачний солодкий десерт, який ви можете подати до чаю або кави.
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Рецепт галети з грушамиІнгредієнти:
– 200 грамів пшеничного борошна;
– 3-4 груші;
– 1 чайна ложка розпушувача;
– 80 грамів рослинної олії;
– 80 мілілітрів води;
– 1 чайна ложка крохмалю;
– 2 столові ложки цукру;
– мигдальні пластівці;
– 1 чайна ложка цукрової пудри.
- Для приготування тіста ретельно просійте борошно. У мисці змішайте борошно, сіль, та розпушувач, додайте окріп, рафіновану рослинну олію, перемішайте до однорідної консистенції. Накрийте тісто харчовою плівкою і відправте у холодильник на 15-20 хвилин.
- Для приготування начинки помийте груші, почистіть від шкірки, кісточок, наріжте скибочками, викладіть у миску, додайте крохмаль з цукром, перемішайте.
- Дістаньте охолоджене тісто, розкачайте млинець. У центр тіста викладіть начинку. Краї загорніть.
- Деко вистеліть пергаментом, викладіть пиріг, посипте мигдальною стружкою.
- Розігрійте духовку до 180 градусів, відправте запікатись у духовку на 30-35 хвилин.
- Теплу галету посипте цукровою пудрою. Залиште для охолодження, розріжте на порції. Смачного!