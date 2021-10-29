Гарбузові млинці із сирною начинкою: ви закохаєтеся в них із першого шматочка

29 жовтня 2021 , 11:20
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Джерело:

інстаграм Лізи Глінської

Якщо звичайні млинці для вас запрісні, скористайтеся нашим рецептом – приготуйте їх із гарбузового пюре. Не пожалкуєте: вийде неймовірно ароматно та ніжно!

Гарбузові млинці можна готувати на сніданок, обід, вечерю. Найкраща начинка для них – домашній сир, перетертий зі сметаною. Але, якщо у вас є шоколадна паста, з нею також буде дуже смачно!

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Гарбузові млинці з сиром

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 4 – 6


Гарбузові млинці / Скриншот із відео

Інгредієнти: 
 – 200 г готового гарбузового пюре;
 – 250 мл молока;
 – 150 г сирих яєць;
 – 30 г цукру;
 – 30 мл олії;
 – дрібка солі;
 – 80 – 100 г борошна.


Для начинки:
 – 300 г домашнього сиру;
 – 100 г сметани.

Приготування:

  1. Для тіста у глибокій посудині змішайте до однорідної консистенції гарбузове пюре, яйця та цукор.
  1. Додайте трішки олії й знову все перемішайте.


Гарбузові млинці / Скриншот із відео

  1. Влийте до маси тепле молоко, посоліть її й поступово, помішуючи, всипте борошно.


Гарбузові млинці / Скриншот із відео

  1. Обсмажте млинці на сковорідці з обох боків.


Гарбузові млинці / Скриншот із відео

  1. Для начинки розітріть сир зі сметаною до однорідної консистенції.


Гарбузові млинці / Скриншот із відео

  1. Намажте начинкою кожен млинець, згорніть їх рулетиком і подавайте до столу.

Смачного!

Рецепт приготування гарбузових млинців – відео:

 

Автор: Богданна Рибак