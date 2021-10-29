Гарбузові млинці із сирною начинкою: ви закохаєтеся в них із першого шматочка
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Якщо звичайні млинці для вас запрісні, скористайтеся нашим рецептом – приготуйте їх із гарбузового пюре. Не пожалкуєте: вийде неймовірно ароматно та ніжно!
Гарбузові млинці можна готувати на сніданок, обід, вечерю. Найкраща начинка для них – домашній сир, перетертий зі сметаною. Але, якщо у вас є шоколадна паста, з нею також буде дуже смачно!
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Гарбузові млинці з сиром
- Час: 30 хвилин
- Порції: 4 – 6
Гарбузові млинці / Скриншот із відео
Інгредієнти:
– 200 г готового гарбузового пюре;
– 250 мл молока;
– 150 г сирих яєць;
– 30 г цукру;
– 30 мл олії;
– дрібка солі;
– 80 – 100 г борошна.
Для начинки:
– 300 г домашнього сиру;
– 100 г сметани.
Приготування:
- Для тіста у глибокій посудині змішайте до однорідної консистенції гарбузове пюре, яйця та цукор.
- Додайте трішки олії й знову все перемішайте.
Гарбузові млинці / Скриншот із відео
- Влийте до маси тепле молоко, посоліть її й поступово, помішуючи, всипте борошно.
Гарбузові млинці / Скриншот із відео
- Обсмажте млинці на сковорідці з обох боків.
Гарбузові млинці / Скриншот із відео
- Для начинки розітріть сир зі сметаною до однорідної консистенції.
Гарбузові млинці / Скриншот із відео
- Намажте начинкою кожен млинець, згорніть їх рулетиком і подавайте до столу.
Смачного!
Рецепт приготування гарбузових млинців – відео: