Гарбузові мушлі з крем-сиром та курячим фаршем: вишуканий рецепт до святкового столу

18 жовтня 2021 , 11:24
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Джерело:

інстаграм Fat Killers

Якщо вам закортіло здивувати близьких чи друзів особливою стравою до святкового столу – ви її знайшли. Макарони мушлі нафаршировані ніжною начинкою з гарбуза, крем-сиру та курячого фаршу стануть не тільки смачним частуванням, а й корисним. Адже страву можна віднести до низькокалорійної.

Обов'язково приготуйте мушлі з гарбузовою начинкою, адже це нереально смачно! Поспішайте, доки ще можна придбати осінні продукти за помірними цінами.

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Гарбузові мушлі з крем-сиром та курячим фаршем

  • Час: 50 хвилин
  • Порції: 6


Мушлі з гарбузом та курячим фаршем / Фото Fat Killers

Інгредієнти:
 – 350 г пюре печеного гарбуза;
 – 400 г курячого фаршу;
 – 250 г крем-сиру;
 – макарони мушлі (35 штук);
 – 1 ріпчаста цибуля;
 – 6 зубчиків часнику;
 – 70 г тертого твердого сиру;
 – 500 мл молока;
 – 3 ст. л. оливкової олії;
 – 1 ст. л. рисового борошна;
 – мелений мускатний горіх;
 – прованські трави;
 – ½ ч. л. сухого часнику;
 – сіль;
 – чорний мелений перець;
 – пластівці гострого червоного перцю;
 – свіжі листочки базиліку.

Приготування:

  1. Для приготування гарбузово-сирної начинки обсмажте курячий фарш на розігрітій сковорідці з оливковою олією.
  1. Печений гарбуз змішайте з курячим фаршем та крем-сиром і перебийте блендером. Додайте дрібку мускатного горіха, сухого часнику, прованських трав та присмачте сіллю та перцем. Перемішайте масу.
  1. Макарони відваріть у підсоленій воді до стану al dente (трішки сирі).
  1. Промийте їх холодною водою та відкиньте на друшляк, щоб позбутися зайвої води.
  1. Змастіть макарони олією, щоб вони не злиплися.
  1. Для приготування соусу дрібно наріжте цибулю та часник. Обсмажте їх на оливковій олії протягом 1 – 2 хвилин.
  1. Всипте рисове борошно та перемішайте.
  1. Влийте молоко до засмажки та доведіть до кипіння. Консистенція соусу має бути, як не сильно густа сметана.
  1. Отриманий соус збийте блендером для однорідної консистенції. Додайте тертий сир, сіль та перець.
  1. Нафаршируйте мушлі гарбузовою начинкою.
  1. На дно жаротривкої форми вилийте трішки соусу, викладіть нафаршировані мушлі та знову полийте соусом.
  1. Посипте пластівцями гострого перцю чилі та базиліком.
  1. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте страву протягом 20 – 25 хвилин.
  1. Страва готова. Смачного!
Автор: Богданна Рибак