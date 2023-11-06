Сподобається навіть дітям: рецепт духмяного крем-супу з гарбузом та базиліком

Безсумнівно, осінь – пора гарбузів. Цей яскравий, солодкий та ароматний овоч може стати основним інгредієнтом неймовірних страв – чизкейків, супів чи навіть млинців.

Саме сезонні фрукти та овочі містять в собі найбільшу кількість поживних речовин. Тому не відмовляйте собі у задоволенні поласувати корисною, смачною, а головне простою стравою – гарбузовим крем-супом з базиліком від Євгена Клопотенка.

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Рецепт гарбузового крем-супу з базиліком

Час : 35 хвилин

: 35 хвилин Порції: 2

Інгредієнти:

– 300 грамів гарбуза;

– 2 картоплини;

– 1 морква;

– 400 – 500 мілілітрів молока;

– 1 – 2 гілочки базиліку;

– гарбузове насіння до смаку;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Почистьте 2 картоплини та морквину. Після цього картоплю варто нарізати великими кубиками, а моркву – півкружальцями. Шматочки моркви повинні бути меншими за картоплю, адже вона довше готується. Гарбуз необхідно очистити від шкірки та насіння, після чого нарізати такими ж кубиками, як і картоплю. У каструлю викладіть картоплю, гарбуз та моркву та залийте їх 400 мілілітрами молока. Овочі повинні бути повністю ним покриті. Туди ж покладіть сіль до смаку. Доведіть овочі до кипіння на великому вогні. Потім зменште його та готуйте ще приблизно 25 хвилин. У результаті все має стати м'яким. Коли овочі будуть готові, перебийте їх занурювальним блендером до однорідної консистенції. Густоту крем-супу регулюйте молоком – щоб зробити суміш рідшою, просто додавайте його потроху. Однак обов'язково після цього суп потрібно ще раз прокип'ятити. Готовий суп розлийте по тарілках та додайте у кожну кілька листочків свіжого базиліку і насіння гарбуза. За бажанням його можна ще трошки посолити та поперчити.

Смачного!

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