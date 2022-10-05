Осінній гарбузовий крем-суп: закохає з першої ложки

5 жовтня 2022 , 15:27
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Джерело:

інстаграм Миколи Люлька

Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами рецептом справжнього осіннього супу з гарбуза. Таку страву обов'язково приготуйте для діток – їм сподобається!

Гарбузовий крем суп – відмінна ідея страви для осіннього обіду чи вечері. Всього кілька інгредієнтів, які точно знайдуться у вас на кухні, трішки часу та все готово!

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Обов'язково подайте крем-суп з гарбуза рясно поливши олією та насінням. Це неймовірно смачно!

Рецепт крем-супу з гарбуза

  • Час: 1 година
  • Порції: 6 – 8
Інгредієнти:
 – 700 грамів гарбуза;
 – 150 грамів картоплі;
 – 220 грамів моркви;
 – 170 грамів ріпчастої цибулі;
 – 25 грамів кореня імбиру;
 – 15 грамів часнику;
 – 1 апельсин;
 – 1 літр молока;
 – 10 грамів солі;
 – 1 чайна ложка куркуми.

Приготування:

  • Наріжте м'якоть гарбуза грубими кубиками та збризніть олією. Відправте все на деко та запікайте до готовності в духовці (180 – 190 градусів).
  • Доки гарбуз запікається, наріжте очищені овочі грубими шматками та обсмажте на розігрітій сковорідці з олією до золотистої скоринки.
  • У каструлі з'єднайте запечений гарбуз, обсмажені овочі, влийте молоко, нарізаний шматочками імбир та цедру апельсина. Вичавте з апельсина сік та додайте до супу. Перемішайте все та прогрійте на середньому вогні. Коли суп почне кипіти – додайте куркуму, перемішайте та вимкніть вогонь.
  • Перебийте все блендером в однорідну масу. Крем-суп з гарбуза готовий.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак