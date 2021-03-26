Крем-суп з гарбуза та томатів за рецептом шеф-кухаря Володимира Ярославського

Рецепт крем-супу з гарбуза та томатів ідеально підійде як для пісного меню, так і для вегетаріанців.

Нереально смачний суп за рецептом шеф-кухаря Володимира Ярославського підійде як для звичайного обіднього столу, так і для святкового застілля.

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Шеф-кухар зізнався, що на приготування цього крем-супу його наштовхнули поради його знайомого.

Гарбузовий суп дуже часто виходить занадто солодким, і дуже давно, мій знайомий вегетаріанець, підказав мені змішати гарбуз і томати. А потім ще й приправити суп знаменитою та нами гаряче коханою спецією - карі. Результат вийшов приголомшливий, – прокоментував Володимир Ярославський.

Ретельно почистіть гарбуз від шкірки, наріжте на шматки. Скропіть гарбуз оливковою олією та запечіть до готовності у духовці. Можна також посипати його сіллю. Запікаємо під фольгою в духовці 25 – 30 хвилин Бланшуйте томати в окропі 25 секунд, одразу перекладіть в холодну воду і зніміть шкірку. Наріжте цибулю, обсмажте її до легкого золотистого кольору на середньому вогні, додайте вже нарізані томати й тушіть ще хвилин 10 – 15. Змішайте в каструлі готовий гарбуз, томати з цибулею та перебийте в однорідну масу блендером. За бажанням можна додати овочевого бульйону або води. Доведіть суп до смаку спеціями, додайте Каррі за бажанням. Подавайте суп до столу гарячим, полийте гарбузовою олією і посипте трохи підсушеними гарбузовим насінням. Смачного!

– 600 г печеного гарбуза;– 50 г цибулі ріпчастої;– 30 г оливкової олії;– 600 г томатів очищених від шкіри;– 20 г жовтої Пасти Каррі;– гарбузове насіння і гарбузова олія.