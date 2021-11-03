Тирамісу з гарбуза від шеф-кухаря Володимира Ярославського
3 листопада 2021 , 14:36Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Володимира Ярославського
Із гарбуза можна приготувати не лише крем-суп чи кашу, а ще й вишуканий десерт. Приміром, торт. Рецептом гарбузового тирамісу поділився один із найкращих шеф-кухарів України Володимир Ярославський.
Гарбузове тирамісу: рецепт
- Час: 5 – 6 годин
- Порції: 5 – 6
Читайте також Bocuse d'Or Ukraine: як під Києвом випробовували найкращих кухарів УкраїниІнгредієнти:
– 105 – 110 г сирого яєчного білка;
– 80 г цукрової пудри;
– дрібка солі;
– 50 г сирого яєчного жовтка (3 шт.);
– 25 г цукрової пудри (у тісто);
– 75 г борошна;
– 5 г цукрової пудри для декору.
Приготування:
- Збийте на м'яку піну білок із цукровою пудрою та сіллю.
Приготування тирамісу / Фото Володимира Ярославського
- В іншій посудині збийте на стійку піну жовток із цукровою пудрою.
- Змішайте обидві яєчні маси.
- Просійте крізь дрібне сито борошно й потроху додайте його до яєчної маси, вимішуючи тісто лопаткою.
Приготування тирамісу / Фото Володимира Ярославського
- Викладіть ложкою на деко, укрите харчовим пергаментом, невеличкі (менші за діаметр склянки) "оладки".
- Посипте сирі "оладки" цукровою пудрою й відправте їх до духовки, розігрітої до 190 градусів, випікатися протягом 9 хвилин.
Приготування тирамісу / Фото Володимира Ярославського
Готуємо крем для тирамісуІнгредієнти:
– 250 г сиру маскарпоне;
– 200 г цукрової пудри;
– 200 г гарбузового пюре;
– 120 г вершків жирністю 30%;
– мелена кориця.
Приготування:
- Маскарпоне кімнатної температури змішайте з цукровою пудрою та гарбузовим пюре.
- Посипте меленою корицею.
Приготування тирамісу / Фото Володимира Ярославського
- Окремо збийте до стійких піків вершки й додайте до решти маси.
- Перемішайте сирну масу. Крем готовий.
Готуємо шоколадний соусІнгредієнти:
– 50 г кави еспресо;
– 50 г води;
– 75 г чорного шоколаду;
– 20 г лікеру амарето.
Приготування:
- Змішайте воду та готову каву.
- Додайте шматочки чорного шоколаду й доведіть суміш, постійно помішуючи, до кіпіння. Проваріть її кілька хвилин, доки не загустіє. Не забувайте помішувати віничком.
- Охолодіть суміш і додайте в неї лікер. Крем готовий.
Збираємо гарбузове тирамісу
- Просочіть бісквітне печиво в шоколадному кремі, викладіть його на дно креманки або презентаційної склянки.
- Зверху викладіть гарбузовий крем.
- Знову печиво, шоколадний та гарбузовий крем.
Приготування тирамісу / Фото Володимира Ярославського
- Останнім шаром має бути гарбузовий крем.
- Відправте десерт до холодильника на 3 – 4 години.
- Готовий тирамісу подавайте до столу охолодженим.
Смачного!