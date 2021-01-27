Гарбузово-апельсиновий пудинг: простий рецепт від Тані Литвинової

27 січня 2021 , 15:15
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Приготуйте гарбузово-апельсиновий пудинг за рецептом Тетяни Литвинової вашим близьким і вони будуть в захваті від такої смакоти.

Джерело: інстаграм Тетяни Литвинової

Тетяна Литвинова поділилась із читачами рецептом приготування​ гарбузово-апельсинового пудингу. Смачний десерт, який ви легко приготуєте вдома.

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Рецепт гарбузово-апельсинового пудингу

Інгредієнти:
– 100 грамів рису "Арбор";
– 100 мілілітрів води;
– 200 мілілітрів молока 2,5%;
– 300 грамів запеченого гарбуза;
– 1 яйце;
– 1 апельсин;
– 1 банан;
– ванільний цукор;
– сіль;
– мед.

  1. Для приготування пудингу помийте гарбуз, почистіть від шкірки, розріжте навпіл, загорніть у фольгу, відправте запікатись у духовку на 25-30 хвилин до готовності при 180 градусів.
  2. У каструлі з'єднайте молоко з окропом, додайте рис, варіть на маленькому вогні до готовності.
  3. Помийте, почистіть апельсин, натріть на грубій тертці цедру, вичавіть сік.
  4. Почистіть від шкірки банан, наріжте кружальцями.
  5. Подрібніть блендером запечений гарбуз у пюре, додайте апельсиновий сік, цедру, яйце, перемішайте до однорідної консистенції.
  6. Зніміть каструлю з рисовою кашею з вогню, влийте гарбузове пюре, додайте ванільний цукор, перемішайте.
  7. Викладіть у тарілку пудинг, додайте мед, задекоруйте кружальцями банана. Смачного!

Гарбузово-апельсиновий пудинг від Тетяни Литвинової у відео: