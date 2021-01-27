Гарбузово-апельсиновий пудинг: простий рецепт від Тані Литвинової

Приготуйте гарбузово-апельсиновий пудинг за рецептом Тетяни Литвинової вашим близьким і вони будуть в захваті від такої смакоти.
Джерело: інстаграм Тетяни Литвинової
Тетяна Литвинова поділилась із читачами рецептом приготування гарбузово-апельсинового пудингу. Смачний десерт, який ви легко приготуєте вдома.
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Рецепт гарбузово-апельсинового пудингу
Інгредієнти:
– 100 грамів рису "Арбор";
– 100 мілілітрів води;
– 200 мілілітрів молока 2,5%;
– 300 грамів запеченого гарбуза;
– 1 яйце;
– 1 апельсин;
– 1 банан;
– ванільний цукор;
– сіль;
– мед.
- Для приготування пудингу помийте гарбуз, почистіть від шкірки, розріжте навпіл, загорніть у фольгу, відправте запікатись у духовку на 25-30 хвилин до готовності при 180 градусів.
- У каструлі з'єднайте молоко з окропом, додайте рис, варіть на маленькому вогні до готовності.
- Помийте, почистіть апельсин, натріть на грубій тертці цедру, вичавіть сік.
- Почистіть від шкірки банан, наріжте кружальцями.
- Подрібніть блендером запечений гарбуз у пюре, додайте апельсиновий сік, цедру, яйце, перемішайте до однорідної консистенції.
- Зніміть каструлю з рисовою кашею з вогню, влийте гарбузове пюре, додайте ванільний цукор, перемішайте.
- Викладіть у тарілку пудинг, додайте мед, задекоруйте кружальцями банана. Смачного!
Гарбузово-апельсиновий пудинг від Тетяни Литвинової у відео: