Сезонна випічка на щодень: гарбузово-шоколадні мафіни

Коли на прилавках магазинів та на ринку вдосталь гарбузів, спробуйте приготувати смачні та легкі мафіни. А щоб їх залюбки їли ще й наймолодші – додайте в низ шоколад.

Гарбузово-шоколадні мафіни – відмінний варіант для сніданку, перекусу або смачного десерту. Такі солодощі можна легко брати з собою в дорогу, або давати дітям до школи.

Читайте також Апетитний Геловін: 3 швидкі страви із курятини, які вразять гостей

Якщо прикрасити мафіни збитими вершками, або заварним шоколадним кремом, вони стануть відмінною окрасою святкового столу.

Рецепт шоколадно-гарбузових мафінів

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 12 – 14 штук

– 2 курячих яйця;– 100 грамів цукру;– 10 грамів ванільного цукру;– 1/4 чайної ложки солі;– 1/2 чайної ложки меленої кориці;– 200 грамів пюре запеченого гарбуза;– 60 мілілітрів молока;– 250 грамів пшеничного борошна;– 12 грамів розпушувача для тіста;– 90 мілілітрів соняшникової олії;– 90 грамів чорного шоколаду 56%.

Приготування:

Запечіть гарбуз при 200 градусах до м'якості протягом 30 – 40 хвилин і збийте все блендером в однорідну масу.

Для приготування тіста змішуємо яйця, цукор, ванільний цукор, сіль, пюре запеченого гарбуза, додаємо олію, знову перемішуємо ложкою.

Гарбузово-шоколадні мафіни / Фото Handel the heat

Просіюємо пшеничне борошно, додаємо розпушувач, мелену корицю, тепле молоко. Замішуємо ніжне тісто за консистенцією, як густа сметана, додаємо подрібнений шоколад і знову перемішуємо. Частину шоколаду можна залишити для прикрашання мафінів.

Розігрійте духовку до 190 градусів.

Заповнюємо форми на 2/3 (обов'язково випікайте в паперових формах вкладених в металеву, або ж просто в силіконових).

Випікаємо мафіни в духовці протягом 20 хвилин.

Смачного!