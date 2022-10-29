Сезонна випічка на щодень: гарбузово-шоколадні мафіни
29 жовтня 2022 , 09:23Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Смачні домашні рецепти
Коли на прилавках магазинів та на ринку вдосталь гарбузів, спробуйте приготувати смачні та легкі мафіни. А щоб їх залюбки їли ще й наймолодші – додайте в низ шоколад.
Гарбузово-шоколадні мафіни – відмінний варіант для сніданку, перекусу або смачного десерту. Такі солодощі можна легко брати з собою в дорогу, або давати дітям до школи.
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Якщо прикрасити мафіни збитими вершками, або заварним шоколадним кремом, вони стануть відмінною окрасою святкового столу.
Рецепт шоколадно-гарбузових мафінів
- Час: 40 хвилин
- Порції: 12 – 14 штук
– 2 курячих яйця;
– 100 грамів цукру;
– 10 грамів ванільного цукру;
– 1/4 чайної ложки солі;
– 1/2 чайної ложки меленої кориці;
– 200 грамів пюре запеченого гарбуза;
– 60 мілілітрів молока;
– 250 грамів пшеничного борошна;
– 12 грамів розпушувача для тіста;
– 90 мілілітрів соняшникової олії;
– 90 грамів чорного шоколаду 56%.
Приготування:
- Запечіть гарбуз при 200 градусах до м'якості протягом 30 – 40 хвилин і збийте все блендером в однорідну масу.
- Для приготування тіста змішуємо яйця, цукор, ванільний цукор, сіль, пюре запеченого гарбуза, додаємо олію, знову перемішуємо ложкою.
- Просіюємо пшеничне борошно, додаємо розпушувач, мелену корицю, тепле молоко. Замішуємо ніжне тісто за консистенцією, як густа сметана, додаємо подрібнений шоколад і знову перемішуємо. Частину шоколаду можна залишити для прикрашання мафінів.
- Розігрійте духовку до 190 градусів.
- Заповнюємо форми на 2/3 (обов'язково випікайте в паперових формах вкладених в металеву, або ж просто в силіконових).
- Випікаємо мафіни в духовці протягом 20 хвилин.
Смачного!