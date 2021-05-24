Смачна грибна закуска до святкового столу: вишуканий рецепт гарячої страви

Нереально смачна гаряча закуска з грибів чудово поєднується зі свіжим або підсмаженим багетом. Ми впевнені, що грибна закуска стане вашою улюбленою, адже її смак неймовірний, а легкі нотки сухого вина додають ще більшого аромату та пікантності страві.

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Грибна закуска чудово підійде, як для буденного столу, так і для святкового. Ви з легкістю можете приготувати її вдома не витрачаючи багато часу та зусиль.

Рецепт грибної закуски

Ретельно помийте та почистіть гриби від шкірки, наріжте їх дрібними шматочками. Цибулю наріжте маленьким кубиком та обсмажте на вершковому маслі разом з печерицями. Влийте до овочів воду та вину, зменште вогонь та додайте спецій. Вичавіть часник та перемішайте овочі. Додайте до овочів крохмаль і добре перемішайте, щоб соус загустів. Викладіть гриби у керамічну форму та посипте зверху сиром. Розігрійте духовку в режимі "Гриль" та запікайте грибну закуску протягом 5 хвилин до хрумкої скоринки. Подавайте закуску з багетом. Смачного!

– ½ склянки білого сухого вина;– ½ склянки води;– 20 г вершкового масла;– 1 цибулина;– 1 зубчик часнику;– 400 г печериць;– 3 ч. л картопляного крохмалю;– 2 багети;– 4 стебла чебрецю;– 80 г сиру Едам;– чорний мелений перець на ваш смак;– сіль на ваш смак.