Смачна грибна закуска до святкового столу: вишуканий рецепт гарячої страви

Нереально смачна гаряча закуска з грибів чудово поєднується зі свіжим або підсмаженим багетом. Ми впевнені, що грибна закуска стане вашою улюбленою, адже її смак неймовірний, а легкі нотки сухого вина додають ще більшого аромату та пікантності страві.
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Грибна закуска чудово підійде, як для буденного столу, так і для святкового. Ви з легкістю можете приготувати її вдома не витрачаючи багато часу та зусиль.
Рецепт грибної закускиІнгредієнти:
– ½ склянки білого сухого вина;
– ½ склянки води;
– 20 г вершкового масла;
– 1 цибулина;
– 1 зубчик часнику;
– 400 г печериць;
– 3 ч. л картопляного крохмалю;
– 2 багети;
– 4 стебла чебрецю;
– 80 г сиру Едам;
– чорний мелений перець на ваш смак;
– сіль на ваш смак.
- Ретельно помийте та почистіть гриби від шкірки, наріжте їх дрібними шматочками.
- Цибулю наріжте маленьким кубиком та обсмажте на вершковому маслі разом з печерицями.
- Влийте до овочів воду та вину, зменште вогонь та додайте спецій. Вичавіть часник та перемішайте овочі.
- Додайте до овочів крохмаль і добре перемішайте, щоб соус загустів.
- Викладіть гриби у керамічну форму та посипте зверху сиром.
- Розігрійте духовку в режимі "Гриль" та запікайте грибну закуску протягом 5 хвилин до хрумкої скоринки. Подавайте закуску з багетом. Смачного!