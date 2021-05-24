Смачна грибна закуска до святкового столу: вишуканий рецепт гарячої страви

24 травня 2021 , 11:23
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Джерело:

Метро Кеш енд Керрі

Нереально смачна гаряча закуска з грибів чудово поєднується зі свіжим або підсмаженим багетом. Ми впевнені, що грибна закуска стане вашою улюбленою, адже її смак неймовірний, а легкі нотки сухого вина додають ще більшого аромату та пікантності страві.

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Грибна закуска чудово підійде, як для буденного столу, так і для святкового. Ви з легкістю можете приготувати її вдома не витрачаючи багато часу та зусиль.

Рецепт грибної закуски

Інгредієнти:
 – ½ склянки білого сухого вина;
 – ½ склянки води;
 – 20 г вершкового масла;
 – 1 цибулина;
 – 1 зубчик часнику;
 – 400 г печериць;
 – 3 ч. л картопляного крохмалю;
 – 2 багети;
 – 4 стебла чебрецю;
 – 80 г сиру Едам;
 – чорний мелений перець на ваш смак;
 – сіль на ваш смак.
  1. Ретельно помийте та почистіть гриби від шкірки, наріжте їх дрібними шматочками.
  2. Цибулю наріжте маленьким кубиком та обсмажте на вершковому маслі разом з печерицями.
  3. Влийте до овочів воду та вину, зменште вогонь та додайте спецій. Вичавіть часник та перемішайте овочі.
  4. Додайте до овочів крохмаль і добре перемішайте, щоб соус загустів.
  5. Викладіть гриби у керамічну форму та посипте зверху сиром.
  6. Розігрійте духовку в режимі "Гриль" та запікайте грибну закуску протягом 5 хвилин до хрумкої скоринки. Подавайте закуску з багетом. Смачного!
Автор: Богданна Рибак