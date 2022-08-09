Набридли традиційні голубці з білоголової капусти і хочеться чогось нового? Спробуйте приготувати мініголубці з кабачків. Їх легко готувати, адже потрібно тільки скурити все в рулет, а не довго загортати в капусту.
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Начинкою для таких мініголубців пропонуємо використати курячий фарш. Він ніжний, соковитий та надзвичайно поживний. Такі мініголубці з кабачка підійдуть навіть тим, хто пильно стежить за фігурою.
Рецепт мініголубців з кабачка та курки
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Відваріть рис у підсоленій воді до готовності.
- Очищену цибулю наріжте середнім кубиком, а моркву натріть на дрібній тертці. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте їх до золотистого кольору.
- На тертці натріть часник (або вичавіть через прес). Змішайте курячий фарш, часник, відварений рис і підсмажену цибулю з морквою. Присмачте сіллю та чорним меленим перцем.
- За допомогою овочечистки наріжте кабачок тонкими скибками. З двох кабачків у вас орієнтовно вийде близько 40 скибок. Серединки кабачків, які залишаться використайте в овочеве рагу.
- На кожну скибку кабачка викладіть 1 чайну ложку начинки. Загорніть все рулетом та викладіть у жаротривку форму для запікання, або у велику сковорідку, яку можна використовувати в духовці.
- ️Для заливки змішайте всі інгредієнти, підсоліть і залийте голубці з кабачків.
- ️Якщо ви плануєте готувати їх на сковорідці – тушкуйте протягом 35 хвилин під закритою кришкою на маленькому вогні. Щоб запекти їх в духовці, розігрійте її до 180 градусів та готуйте 30 хвилин під фольгою і ще 20 хвилин без фольги зверху.
- По бажанню можна готові голубці відразу посипати сиром, або подавати з сиром і сметаною.
Смачного!