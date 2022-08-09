Набридли традиційні голубці з білоголової капусти і хочеться чогось нового? Спробуйте приготувати мініголубці з кабачків. Їх легко готувати, адже потрібно тільки скурити все в рулет, а не довго загортати в капусту.

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Начинкою для таких мініголубців пропонуємо використати курячий фарш. Він ніжний, соковитий та надзвичайно поживний. Такі мініголубці з кабачка підійдуть навіть тим, хто пильно стежить за фігурою.

Рецепт мініголубців з кабачка та курки

Час: 1 година 30 хвилин

1 година 30 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 2 – 3 середніх кабачки;

– 300 грамів курячого фаршу;

– 100 грамів сухого рису;

– 1 середня цибуля;

– 1 середня морква;

– 2 скибки часнику.

Для заливки:

– 1,5 столової ложки томатної пасти;

– 1,5 столової ложки сметани;

– 1 чайна ложка хмелі-сунелі;

– 250 мілілітрів води;

– олія;

– сіль;

– чорний мелений перець.

Приготування:

Відваріть рис у підсоленій воді до готовності.

Очищену цибулю наріжте середнім кубиком, а моркву натріть на дрібній тертці. Розігрійте сковорідку з олією та обсмажте їх до золотистого кольору.

На тертці натріть часник (або вичавіть через прес). Змішайте курячий фарш, часник, відварений рис і підсмажену цибулю з морквою. Присмачте сіллю та чорним меленим перцем.

За допомогою овочечистки наріжте кабачок тонкими скибками. З двох кабачків у вас орієнтовно вийде близько 40 скибок. Серединки кабачків, які залишаться використайте в овочеве рагу.

На кожну скибку кабачка викладіть 1 чайну ложку начинки. Загорніть все рулетом та викладіть у жаротривку форму для запікання, або у велику сковорідку, яку можна використовувати в духовці.

️Для заливки змішайте всі інгредієнти, підсоліть і залийте голубці з кабачків.

️Якщо ви плануєте готувати їх на сковорідці – тушкуйте протягом 35 хвилин під закритою кришкою на маленькому вогні. Щоб запекти їх в духовці, розігрійте її до 180 градусів та готуйте 30 хвилин під фольгою і ще 20 хвилин без фольги зверху.

По бажанню можна готові голубці відразу посипати сиром, або подавати з сиром і сметаною.

Смачного!