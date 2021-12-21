Гарячий шоколад у французькому стилі: простий рецепт
Джерело:papilot
Зима – найкраща пора для куштування гарячого шоколаду. Цим універсальним напоєм можна смакувати вдома або ж налити у термокружку і пити, прогулюючись зимовим парком.
Гарячий шоколад у французькому стилі спокушає своїм смаком. Ви не захочете готувати його іншим способом – це просто непристойно смачно!
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Приготувати ідеальний гарячий шоколад може бути складно. Іноді напій виходить занадто водянистим і не має характерної густоти. Як цього уникнути? Спробуйте французький рецепт гарячого шоколаду. Він шалено ароматний і перед ним неможливо встояти.
Рецепт гарячого шоколаду
Ключем до приготування цього зігріваючого напою у французькому варіанті є правильний шоколад. Найкраще підійде з високим вмістом какао – мінімум 60 – 70 відсотків.
Час: 20 хвилин
Порцій: 2
Інгредієнти:
- 300 мілілітрів молока;
- 115 грам подрібненого шоколаду;
- 1 – 3 столові ложки коричневого цукру (за бажанням);
- дрібка солі;
- збиті вершки;
- шоколадна стружка.
Приготування:
- Молоко вливаємо в каструлю і нагріваємо на повільному вогні, не доводячи до кипіння.
- Додайте шоколад і продовжуйте помішувати, поки він не розтане.
- Варіть 2 – 3 хвилини, поки шоколад не загусне.
- Додайте коричневий цукор і сіль.
- Якщо шоколад занадто густий, додайте ще трохи молока.
- Розлийте шоколад по невеликих чашках і прикрасьте збитими вершками та шоколадною стружкою.