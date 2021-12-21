Гарячий шоколад у французькому стилі: простий рецепт

21 грудня 2021 , 13:09
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Джерело:

papilot

Зима – найкраща пора для куштування гарячого шоколаду. Цим універсальним напоєм можна смакувати вдома або ж налити у термокружку і пити, прогулюючись зимовим парком.

Гарячий шоколад у французькому стилі спокушає своїм смаком. Ви не захочете готувати його іншим способом – це просто непристойно смачно!

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Приготувати ідеальний гарячий шоколад може бути складно. Іноді напій виходить занадто водянистим і не має характерної густоти. Як цього уникнути? Спробуйте французький рецепт гарячого шоколаду. Він шалено ароматний і перед ним неможливо встояти.

Рецепт гарячого шоколаду

Ключем до приготування цього зігріваючого напою у французькому варіанті є правильний шоколад. Найкраще підійде з високим вмістом какао – мінімум 60 – 70 відсотків.

Час: 20 хвилин
Порцій: 2

Неймовірний напій / Фото unsplash

Інгредієнти:

  • 300 мілілітрів молока;
  • 115 грам подрібненого шоколаду;
  • 1 – 3 столові ложки коричневого цукру (за бажанням);
  • дрібка солі;
  • збиті вершки;
  • шоколадна стружка.

Приготування:

  1. Молоко вливаємо в каструлю і нагріваємо на повільному вогні, не доводячи до кипіння.
  2. Додайте шоколад і продовжуйте помішувати, поки він не розтане.
  3. Варіть 2 – 3 хвилини, поки шоколад не загусне.
  4. Додайте коричневий цукор і сіль.
  5. Якщо шоколад занадто густий, додайте ще трохи молока.
  6. Розлийте шоколад по невеликих чашках і прикрасьте збитими вершками та шоколадною стружкою.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська