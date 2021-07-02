100 крафтових місць України: перший український гастрономічний путівник для гурманів й туристів

До 30-річчя Незалежності України створили перший український гастрогід "Дороги гурманів. 100 крафтових місць України" із гастрономічною картою невеликих фермерських господарств, що дозволить українцям знайомитися з місцевими виробниками крафтової їжі.

Яка крафтова Україна на смак?

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Український проєкт "Дороги гурманів" націлений допомагати виробникам знайти поціновувачів справжньої української продукції, а мандрівникам — познайомитись з крафтовою їжею прямо на місці її виробництва.

Оскільки локальних фермерських господарств та виробництв з кожним роком стає все більше, потрібно знайомити українців з ними.

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Туристи завдяки новій їжі та напоям яскравіше запам'ятовують свої поїздки, адже часто привозять із подорожей смаколики.

Частіше мандрівники влаштовують гастротури лише по закладах міст. Тому гастрогід "Дороги гурманів. 100 крафтових місць України" допоможе отримати яскраві гастрономічні враження саме від фермерських господарств та невеликих виробництв.

Як виглядатиме гастрогід?

Український проєкт "Дороги гурманів" – зручний друкований путівник та сайт з гастрономічною картою найяскравіших представників крафтових виробництв з різних куточків країни.

Путівник складатиметься із п’яти розділів: "Центр і Північ", "Карпати", "Захід", "Південь" та "Схід". Він об’єднає крафтових виробників сиру, устриць, равликів, м'яса, яєць, пива, вина, овочів та фруктів з усієї країни.

Оскільки в друковане видання путівника увійдуть тільки 100 крафтових місць України, а нові ферми з'являються кожного року, всі охочі можуть власноруч зареєструвати свій бізнес на офіційному сайті "Дороги гурманів".

Проєкт створений з метою розвитку гастротуризму в Україні та формування знання про крафтових виробників. Слідкуйте за підготовкою першого гастрогіду "Дороги гурманів. 100 крафтових місць України" в соцмережах, а також на вебсторінці проєкту.

Проєкт "Дороги гурманів" створений групою компаній RDS як подарунок українцям до 30-річчя Незалежності. RDS виконує повний спектр дорожньо-будівельних робіт та входить до ТОП 3 компаній в Україні. Будуючи уже 15 років автошляхи, компанія покращує інфраструктуру заради розвитку держави. RDS як соціально відповідальний бізнес має на меті — надати кожному українцю можливість подорожувати якісними дорогами та відвідати найсмачніші куточки нашої країни.