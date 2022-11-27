Гастрономічний календар на грудень: що й коли святкують у світі
Джерело:Ділова мова
Грудень – перший казковий місяць зими на який припадає чимало гастрономічних свят. Розпочинається він з Дня смажених пирогів, а завершується – шампанським.
Щоб завжди бути в курсі всіх гастрономічних свят ми підготували календар на грудень. Він ознайомить вас із найпопулярнішими кулінарними святами у цілому світі.
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Неодмінно оберіть кілька днів та приготуйте для друзів чи рідних тематичні страви, або і цілу вечірку.
Гастрономічний календар на грудень
1 грудня – Національний день смажених пирогів і День "Їжте червоні яблука" в США.
2 грудня – Національний день оладок в США.
3 грудня – Національний день м'ятного латте в США.
4 грудня – Національний день печива в США.
5 грудня – Національний день їжі з комфортом і День скасування Заборони на алкоголь в США.
6 грудня – День гаспачо.Гаспачо – національна страва іспанської кухні. Це легкий холодний суп з перетертих в пюре свіжих овочів.
7 грудня – Національний день цукрової вати в США. День цукрової вати в Великобританії.
8 грудня – День Брауні в США. Національний день мексиканської булочки конча в США.
9 грудня – Національний день кондитерських виробів в США. День маріскади в Іспанії.
10 грудня – Національний день лагера в США.
11 грудня – Національний день бублика і День кільця з локшини в США.
12 грудня – Національний день амброзії в США.
13 грудня – День какао і Національний день попкорну в США.
14 грудня – День юшки по-марсельски і Національний день печива і соусу в США.
15 грудня – Національний день пряникових латте і Національний день лимонного кексу в США.
Лимонний кекс / Фото Unce upone a chef
16 грудня – День всього, що вкрито шоколадом. Національний шоколадний день в США. Національний день зеленого перцю чилі в США.
17 грудня – День кленового сиропу в США.
18 грудня – День смаженого поросяти в США. Національний день сиру Стілтон в Великобританії. Національний день мафінів в Бразилії.
19 грудня – Національний день льодяників і День вівсяних кексів в США.
20 грудня – День напою "Сангрія" в США.
21 грудня – Національний день французьких смажених креветок в США.
22 грудня – Національний день хліба з фініками і горіхами в США.
23 грудня – Ніч редисок в місті Оахака, Мексика. Національний день випічки і День перцевих горішків в США.
24 грудня – День напою "Еґґ-ноґ" в США.Еґґ-ноґ – солодкий напій на основі сирих курячих яєць і молока. Популярний в США і Канаді, країнах Південної і Центральної Америки, Європі.
25 грудня – Національний день гарбузового пирога в США.
26 грудня – День карамельної тростини в США.
Різдвяний напій Еґґ-ноґ / Фото Bigger bolder baking
27 грудня – Національний день фруктового пирога в США.
28 грудня – Національний день коробки цукерок в США.
29 грудня – Національний день пряного супу з овочами і м'ясом в США.
30 грудня – Національний день бекону і День харчової соди в США.
31 грудня – Національний день шампанського в США.