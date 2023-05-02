Український шеф-кухар та ресторатор Володимир Ярославський поділився рецептом справжнього делікатесу з українською душею – генеральським салом.
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За цим рецептом можна готувати і грудинку, і щоковину, але потрібна температура менш як 175 градусів, а часу понад 1,5 години.
Рецепт генеральського сала
- Час: 80 хвилин (без маринування)
- Порції: 2
Приготування:
- Зазвичай сало продають вже підсолене, тому радимо вимочити його у воді з сіллю (25 грамів солі на 1 літр води) 4 – 6 годин.
- Дістаємо сало з води та обсушуємо його рушником.
- Натираємо сало міцною гірчицею, меленими перцями та тертим часником. Сюди ж мелену паприку та соєвий соус.
- Сало складаємо навпіл шкіркою назовні, а всередину вкладаємо лавровий лист та даємо йому промаринуватись 4 – 6 годин.
- Загортаємо таке сало у фольгу і відправляю в духовку, розігріту до 190 градусів на 40 хвилин.
- Через 40 хвилин розгортаємо фольгу та дивимося чи підрум’янилася шкірка. Якщо вона ще не достатньо запечена, залишаю сало рум’янитися ще на 10 – 12 хвилин при температурі 200 градусів.
- Дістаємо та можна їсти ще гарячим з чорним хлібом та хріном.
Смачного!