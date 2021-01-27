У новому путівнику 2021 року названо 158 ресторанів Великої Британії та Ірландії. Серед них 17 нових ресторанів вперше отримали одну зірку.

Джерело: інстаграм MICHELIN guide

25 січня 2021 року знаменитий гід Michelin презентував новий гастрономічний путівник ресторанами Великої Британії та Ірландії. Про це йдеться на офіційному сайті.

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Трансляція оголошення переможців відбулась у соціальних мережах.

Три зірки отримали сім ресторанів, але найбільше представників Michelin вразили ресторани шеф-кухарів Хелен Дарроз (The Connaught) і Клер Сміт (Core), розташовані у Лондоні

Дві зірки отримали 20 ресторанів, серед них – A. Wong, Da Terra, Story.

Одну зірку отримали 17 ресторанів, серед них – ресторан Dede, розташований у Балтіморі (Ірландія), який торік відкрив талановитий шеф-кухар з Туреччини – Ахмет Деде.

Крім того, "Зелену зірку" за екологічність і використання місцевих продуктів – отримали 23 ресторани, 4 з них у Лондоні.

Нагадаємо, гід Michelin презентував путівник ресторанами Франції.