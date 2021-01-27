В новом путеводителе 2021 года 158 ресторанов Великобритании и Ирландии. Среди них 17 новых ресторанов впервые получили одну звезду.

Источник: инстаграм MICHELIN guide

25 января 2021 года знаменитый гид Michelin представил новый гастрономический путеводитель ресторанами Великобритании и Ирландии. Об этом сообщается на официальном сайте.

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Трансляция объявления победителей состоялась в социальных сетях.

Три звезды получили семь ресторанов, но больше всего представителей Michelin поразили рестораны шеф-поваров Хелен Дарроз (The Connaught) и Клэр Смит (Core), расположенные в Лондоне.

Две звезды получили 20 ресторанов, среди них – A. Wong, Da Terra, Story.

Одну звезду получили 17 ресторанов, среди них – ресторан Dede, расположенный в Балтиморе (Ирландия), который в прошлом году открыл талантливый шеф-повар из Турции - Ахмет Деде.

Кроме того, "Зеленую звезду" за экологичность и использование местных продуктов –получили 23 ресторана, 4 из них в Лондоне.

Напомним, гид Michelin представил путеводитель ресторанами Франции.