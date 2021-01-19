У гіді 57 ресторанів представлено вперше і лише один ресторан отримав три зірки. Подробиці – читайте у матеріалі.

18 січня 2021 року компанія Michelin презентувала новий гастрономічний путівник ресторанами Франції. Про це йдеться на офіційному сайті.

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Презентація відбулась в ресторані, розташованому на другому поверсі Ейфелевої вежі. На відміну від попередніх років церемонія відбулась з обмеженою кількістю осіб. Трансляція відбувалась у соціальних мережах.

До гіду увійшло 638 ресторани, серед них 57 ресторанів представлено вперше. Одну зірку отримали 54 ресторани, серед них нові ресторани, які отримали нагороду вперше – MoSuke, Le Trente-Trois, Gaya par Pierre Gagnaire, Pantagruel, Oxte, Shabour розташовані у Парижі та Ochre у Рюей-Мальмезон.

Крім того, шеф-кухар Морі Секо ресторану MoSuke отримав нагороду у номінації "Молодий шеф-кухар 2021 року". Найкращим сомельє країни була визнана Ванесса Массі ресторану Pure and V, розташованого в Ніцці.

Другий рік поспіль гід називає ресторани за екологічну гастрономію та захист довкілля. Цьогоріч 33 ресторани отримали "Зелену зірку Michelin".

Дві зірки отримали шеф-кухарі: Елен Дарроз – ресторану Marsan (Париж) та Седрік Декерт – ресторану La Merise (Лаубах, Ельзас). Три зірки отримав Олександр Мацціа – шеф-кухар ресторану АМ, розташований у Марселі.

Путівник "Мішлен" – найвідоміший і впливовий з сучасних ресторанних рейтингів, що видається компанією з виробництва шин Michelin від 1900 року.

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