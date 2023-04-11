Як прикрасити паску – популярні рецепти глазурі і не тільки

Коли пасочки випечені, настає час їх прикрашати. Але яку глазур обрати: магазинну чи приготувати власноруч з білків, чи желатину?

Ми дібрали кілька цікавих варіантів для декору Великодніх пасок, які точно вам сподобаються. Будемо готувати класичну білкову глазур на яйцях, також розглянемо варіант без них – на желатині.

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Родзинкою стане неймовірне шоколадне печиво у вигляді гнізда з яйцями. Такий декор на пасочці точно стане шедевром.

Рецепт білкової глазурі на паску

Інгредієнти:

– 400 грамів цукру;

– 200 грамів яєчного білка.

Приготування:

Ретельно миємо курячі яйця мильним розчином, протираємо спиртом. Витираємо яйця паперовим рушником та відділяємо білок від жовтка.

В глибокій мисці з’єднуємо білок з цукром та перемішуємо вінчиком до однорідної маси.

Підготуйте для приготування глазурі водяну баню.

Помістіть миску на водяну баню, помішуйте суміш до однорідної консистенції. Температура при заварюванні глазурі на водяній бані не повинна перевищувати 55 – 60 градусів.

Переливаємо білок з цукром в чашу комбайна та збиваємо його до густої консистенції.

Покриваємо глазур'ю паску зануривши її в неї. Найкраще тримати паску за низ випічки.

Залишаємо паску вкриту глазур'ю підсохнути в сухому приміщені.

Смачного!

Глазур для паски на желатині – рецепт

Інгредієнти:

– 150 грамів цукрової пудри;

– 60 грамів води;

– 5 грамів желатину;

– трохи лимонного соку.

Приготування:

Желатин заливаємо 30 грамами води, залишіть на 5 – 10 хвилин.

У каструлю висипаємо цукрову пудру, вливаємо залишок води і перемішуємо. Отриману суміш відправляємо на повільний вогонь і доводимо до кипіння, постійно помішуючи.



Пасочка / Фото Шуба Лайф

Готову масу переливаємо в посудину, додаємо желатин і перемішуємо до однорідності. Збиваємо масу міксером до пишного стану. Додаємо трішки лимонного соку і ще трохи збиваємо. Коли маса загусне – глазур можна вважати готовою.

Посудину з глазур’ю ставимо на каструлю з гарячою водою і опускаємо паску. Після цього одразу прикрашаємо цукровою посипкою, або іншим декором.

Смачного!

Шоколадні гнізда – креативний декор на паску

Інгредієнти для тіста:

– 200 грамів борошна;

– 100 грамів цукрової пудри;

– дрібка солі;

– 40 грамів какао;

– 5 грамів розпушувача;

– 70 грамів вершкового масла;

– 1 яйце.

Для начинки:

– 150 г шоколадної пасти;

– цукерки у вигляді яєць. ⠀

Приготування:

Добре перемішуємо всі сухі інгредієнти: борошно, цукрову пудру, сіль, какао та розпушувач.

Додаємо холодне вершкове масло нарізане кубиками і розтираємо все руками в крихту.

Додаємо яйце і замішуємо м’яке еластичне тісто.Формуємо маленькі кульки, накриваємо харчовою плівкою та прибираємо у холодильник на 1 – 2 години.

Дістаємо охолоджені кульки і за допомогою часничниці видавлюємо тісто на пергамент. Формуємо гнізда та притискаємо серединку. Одне "гніздо" виходить із 2 – 3 кульок.

Випікаємо печиво у розігрітій до 180 градусів духовці 15 хвилин. Потім дістаємо і даємо охолонути.

У серединку кладемо шоколадну пасту і зверху прикрашаємо цукерками у вигляді яєць.

Смачного!