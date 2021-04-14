Глазур для паски можна з легкістю приготувати вдома. Кулінарна експертка Таня Литвинова поділилась трьома рецептами. Обовязково спробуйте.

Тетяна Литвинова розповідає як приготувати глазур для пасок – з білків, ягід, з желатином, які чудово застигають та не тріскається. Можете залучити діток до готування та прикрашання.

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Білкова глазур

У каструлю викладіть білки, додайте цукор, поставте на водяну баню, розігрійте декілька хвилин, додайте лимонну кислоту, помішуючи до повного розтанення цукру. Зніміть з вогню, збийте міксером. Змастіть паску глазур'ю, задекоруйте безе.

– 100 грамів білків;– 200 грамів цукру;– 10 грамів ванільного цукру;– дрібка солі;– 0,5 чайної ложки лимонної кислоти– безе.

Ягідна глазур

Заморожені ягоди заздалегідь розморозьте. Пропустіть через сито до стану пюре, додайте цукрову пудру, перемішайте вінчиком до однорідної консистенції. Змастіть паску, задекоруйте на ваш смак.

Інгредієнти:– 50 грамів пюре зі смородини;– 270 грамів цукрової пудри.

Глазур із желатином

– 10 грамів желатину;– 90 мілілітрів води;– 200 грамів цукру;– 1 столова ложка лимонного соку– сушений лайм, безе.

Порції: 2-3

У миску викладіть желатин, додайте холодну воду. Поставте каструлю воду з цукром на вогонь, розтопіть кілька хвилин, додайте лимонний сік. Зніміть з вогню, додайте желатин, перемішайте до розтанення. Збийте міксером. Змастіть паску, задекоруйте безе та лаймом. Смачного!

Три рецепти глазурі для паски від Тані Литвинової у відео: