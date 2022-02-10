Глазурована морква на гарнір: вас вразить її смак

Ви ще не куштували глазурованої моркви? Треба терміново заповнити прикру гастрономіну прогалину. Адже ця страва дуже корисна й надзвичайно смачна!

Глазурована морква з часником та медом – найкращий гарнір до будь-якого м'яса чи риби. А ще її можна подавати із соусом кюлі.

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Рецепт глазурованої моркви

Час: 25 хвилин

25 хвилин Порції: 4 – 6

– 1 кілограм митої моркви;– ⅓ склянки вершкового масла;– 3 столові ложки меду;– 4 зубчики часнику;– ¼ чайної ложки солі;– мелений чорний перець;– 2 столові ложки свіжої подрібненої петрушки.

Приготування:

Розігрійте духовку до 220 градусів. Змастіть або скропіть деко для випікання олією.

Обріжте кінчики моркви і поріжте її шматочками (4 – 5 сантиметрів).

Розтопіть вершкове масло на сковороді, влийте мед і варіть, помішуючи.



Фото Café delites

Додайте подрібнений часник і готуйте 30 секунд до появи аромату.

Додайте моркву і тушкуйте ще хвилину. Присмачте все сіллю і перцем.

Перекладіть моркву на деко в один шар, щоб вона пропеклася рівномірно.

Запікайте 20 хвилин або поки морква не стане ніжною.



Фото Café delites

Перемістіть моркву назад у сковороду і дайте їй тушкуватися в соусі на сильному вогні протягом 5 хвилин, щоб соус загуснув і перетворився на глазур.

Прикрасьте все дрібно нарізаною петрушкою.

Смачного!