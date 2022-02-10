Глазурована морква на гарнір: вас вразить її смак

10 лютого 2022 , 19:03
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Джерело:

Café delites

Ви ще не куштували глазурованої моркви? Треба терміново заповнити прикру гастрономіну прогалину. Адже ця страва дуже корисна й надзвичайно смачна!

Глазурована морква з часником та медом – найкращий гарнір до будь-якого м'яса чи риби. А ще її можна подавати із соусом кюлі.

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Рецепт глазурованої моркви

  • Час: 25 хвилин
  • Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
 – 1 кілограм митої моркви;
 – ⅓ склянки вершкового масла;
 – 3 столові ложки меду;
 – 4 зубчики часнику;
 – ¼ чайної ложки солі;
 – мелений чорний перець;
 – 2 столові ложки свіжої подрібненої петрушки.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 220 градусів. Змастіть або скропіть деко для випікання олією.
  1. Обріжте кінчики моркви і поріжте її шматочками (4 – 5 сантиметрів).
  1. Розтопіть вершкове масло на сковороді, влийте мед і варіть, помішуючи.


Фото Café delites

  1. Додайте подрібнений часник і готуйте 30 секунд до появи аромату.
  1. Додайте моркву і тушкуйте ще хвилину. Присмачте все сіллю і перцем.
  1. Перекладіть моркву на деко в один шар, щоб вона пропеклася рівномірно. 
  1. Запікайте 20 хвилин або поки морква не стане ніжною.


Фото Café delites

  1. Перемістіть моркву назад у сковороду і дайте їй тушкуватися в соусі на сильному вогні протягом 5 хвилин, щоб соус загуснув і перетворився на глазур.
  1. Прикрасьте все дрібно нарізаною петрушкою.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак