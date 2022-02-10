Глазурована морква на гарнір: вас вразить її смак
10 лютого 2022 , 19:03Читать новость на русском
Джерело:Café delites
Ви ще не куштували глазурованої моркви? Треба терміново заповнити прикру гастрономіну прогалину. Адже ця страва дуже корисна й надзвичайно смачна!
Глазурована морква з часником та медом – найкращий гарнір до будь-якого м'яса чи риби. А ще її можна подавати із соусом кюлі.
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Рецепт глазурованої моркви
- Час: 25 хвилин
- Порції: 4 – 6
– 1 кілограм митої моркви;
– ⅓ склянки вершкового масла;
– 3 столові ложки меду;
– 4 зубчики часнику;
– ¼ чайної ложки солі;
– мелений чорний перець;
– 2 столові ложки свіжої подрібненої петрушки.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 220 градусів. Змастіть або скропіть деко для випікання олією.
- Обріжте кінчики моркви і поріжте її шматочками (4 – 5 сантиметрів).
- Розтопіть вершкове масло на сковороді, влийте мед і варіть, помішуючи.
Фото Café delites
- Додайте подрібнений часник і готуйте 30 секунд до появи аромату.
- Додайте моркву і тушкуйте ще хвилину. Присмачте все сіллю і перцем.
- Перекладіть моркву на деко в один шар, щоб вона пропеклася рівномірно.
- Запікайте 20 хвилин або поки морква не стане ніжною.
Фото Café delites
- Перемістіть моркву назад у сковороду і дайте їй тушкуватися в соусі на сильному вогні протягом 5 хвилин, щоб соус загуснув і перетворився на глазур.
- Прикрасьте все дрібно нарізаною петрушкою.
Смачного!