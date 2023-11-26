Смачніше, ніж в магазині: готуємо домашні глазуровані сирки

26 листопада 2023, 11:10
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Джерело:

"Кардамон"

Звичайно, глазуровані сирки можна купити й в магазині. Однак для того, щоб цей десерт точно був смачним та натуральним, краще їх зробити вдома.

До того ж приготувати глазуровані сирки зовсім не важко. Потрібно мати лише прості інгредієнти та трохи часу.

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Рецепт домашніх глазурованих сирків

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 8
Інгредієнти:
– 200 грамів кисломолочного сиру;
– 30 грамів вершкового масла;
– 30 грамів цукрової пудри;
– 90 грамів шоколаду;
– трошки олії.

Приготування:

  1. Не м'який кисломолочний сир, м'яке масло і цукрову пудру збийте занурювальним блендером до утворення однорідної маси.
  2. Розкладіть по формочках. Також можна зробити брикети мокрими руками. Поставите в морозилку на 1 годину.
  3. Для глазурі розтопіть шоколад з рослинною олією на водяній бані. Заморожені сирки занурте в шоколад та викладіть на решітку чи дощечку, застелену харчовою плівкою.
  4. Зберігайте готові сирки в холодильнику. З'їжте їх протягом 7 днів.
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Автор: Ольга Котів