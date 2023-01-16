Найпопулярніший зимовий напій: готуємо гарячий глінтвейн

Взимку хочеться чогось гарячого та ароматного. Щоб зігрітися та посмакувати, приготуйте класичний напій – глінтвейн.

Глінтвейн – улюблений зігріваючий напій взимку, мабуть, кожного. Його можна готувати навіть тоді, коли ви не вживаєте алкоголю (на виноградному соку).

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Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами простим рецептом алкогольного, класичного гарячого напою глінтвейн на червоному вині.

Рецепт глінтвейну на червоному вині

Час: 15 хвилин

15 хвилин Порції: 4 – 6

– 750 мілілітрів червоного сухого вина;– 2 – 3 мандарини;– 3 столові ложки чорних родзинок;– 10 грамів кореня імбиру;– 5 штук кардамону;– 5 бутонів гвоздики;– 1 паличка кориці;– пів чайної ложки мускатного горіха;– мед (за бажанням).

Приготування:

Всі інгредієнти з'єднуємо в одній каструлі.

Нагріваємо все на повільному вогні до легкого парування, не доводимо до кипіння.

Накриваємо кришкою і даємо ще на самому слабкому вогні прогрітись 10 хвилин, щоб всі інгредієнти віддали свій смак.

Розливаємо по склянках та подаємо до столу.

Смачного!