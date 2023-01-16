Найпопулярніший зимовий напій: готуємо гарячий глінтвейн

16 січня 2023, 15:35
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Джерело:

Микола Люлько

Взимку хочеться чогось гарячого та ароматного. Щоб зігрітися та посмакувати, приготуйте класичний напій – глінтвейн.

Глінтвейн – улюблений зігріваючий напій взимку, мабуть, кожного. Його можна готувати навіть тоді, коли ви не вживаєте алкоголю (на виноградному соку).

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Український шеф-кухар Микола Люлько поділився з читачами простим рецептом алкогольного, класичного гарячого напою глінтвейн на червоному вині.

Рецепт глінтвейну на червоному вині

  • Час: 15 хвилин
  • Порції: 4 – 6
Інгредієнти:
 – 750 мілілітрів червоного сухого вина;
 – 2 – 3 мандарини;
 – 3 столові ложки чорних родзинок;
 – 10 грамів кореня імбиру;
 – 5 штук кардамону;
 – 5 бутонів гвоздики;
 – 1 паличка кориці;
 – пів чайної ложки мускатного горіха;
 – мед (за бажанням).

Приготування:

  • Всі інгредієнти з'єднуємо в одній каструлі.
  • Нагріваємо все на повільному вогні до легкого парування, не доводимо до кипіння.
  • Накриваємо кришкою і даємо ще на самому слабкому вогні прогрітись 10 хвилин, щоб всі інгредієнти віддали свій смак.
  • Розливаємо по склянках та подаємо до столу.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак