Зігріє в холодний осінній день: як приготувати смачний глінтвейн
Серед популярних зігріваючих напоїв, глінтвейн безумовно посідає першу позицію. Восени його подають чи не в кожному закладі.
Аби й ви могли поласувати цим смачним гарячим напоєм, 24 канал підготував класичний рецепт глінтвейну на червоному вині.
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Глінтвейн – алкогольний напій на основі вина, який сягає корінням Стародавнього Риму. Для надання вину благородного смаку і збільшення терміну зберігання римляни стали додавати в нього різні прянощі: корицю, чебрець, лавровий лист та коріандр. У ті часи прянощі коштували неймовірних грошей, тож глінтвейн вважався напоєм багатіїв.
У кухарських книгах 16 століття також зустрічаються згадки глінтвейну на основі червоного вина — бордо та кларету. У цих книгах у напій додавали мед, кардамон та корицю, а також галангал.
Згодом жителі північної Європи вдосконалили рецепт гарячого вина, викристалізували його основу і напій придбав саме ті рамки, в яких зараз і готують глінтвейн у всьому світі.
Рецепт класичного глінтвейнуІнгредієнти:
– 1 літр червоного сухого вина;
– 1 апельсин;
– половина лимона;
– 2 – 3 столові ложки цукру;
– 1 столова ложка меду.
Спеції:
– кориця паличка і мелена;
– гвоздика;
– аніс;
– мускатний горіх на кінчику ножа;
– імбир;
– кардамон.
Приготування:
- В каструлі з'єднуємо мед, цукор, сік половини лимона, сік апельсини, їхню цедру, нарізане яблуко, спеції та підігріваємо і кип'ятимо 2 хвилини.
- ️Доливаємо в каструлю вина і підігріваємо до 80 градусів. Не кип'ятимо, щоб не вивітрювався алкоголь.
- ️В чашки кладемо скибку апельсина, корицю, наливаємо глінтвейн.
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