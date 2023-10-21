Зігріє в холодний осінній день: як приготувати смачний глінтвейн

Серед популярних зігріваючих напоїв, глінтвейн безумовно посідає першу позицію. Восени його подають чи не в кожному закладі.

Аби й ви могли поласувати цим смачним гарячим напоєм, 24 канал підготував класичний рецепт глінтвейну на червоному вині.

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Глінтвейн – алкогольний напій на основі вина, який сягає корінням Стародавнього Риму. Для надання вину благородного смаку і збільшення терміну зберігання римляни стали додавати в нього різні прянощі: корицю, чебрець, лавровий лист та коріандр. У ті часи прянощі коштували неймовірних грошей, тож глінтвейн вважався напоєм багатіїв.

У кухарських книгах 16 століття також зустрічаються згадки глінтвейну на основі червоного вина — бордо та кларету. У цих книгах у напій додавали мед, кардамон та корицю, а також галангал.

Згодом жителі північної Європи вдосконалили рецепт гарячого вина, викристалізували його основу і напій придбав саме ті рамки, в яких зараз і готують глінтвейн у всьому світі.

Рецепт класичного глінтвейну

– 1 літр червоного сухого вина;– 1 апельсин;– половина лимона;– 2 – 3 столові ложки цукру;– 1 столова ложка меду.– кориця паличка і мелена;– гвоздика;– аніс;– мускатний горіх на кінчику ножа;– імбир;– кардамон.

Приготування:

В каструлі з'єднуємо мед, цукор, сік половини лимона, сік апельсини, їхню цедру, нарізане яблуко, спеції та підігріваємо і кип'ятимо 2 хвилини.

️Доливаємо в каструлю вина і підігріваємо до 80 градусів. Не кип'ятимо, щоб не вивітрювався алкоголь.

️В чашки кладемо скибку апельсина, корицю, наливаємо глінтвейн.

Смачного!

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