Голодна кутя: символіка страви для вечері перед Водохрещем та автентичний рецепт

Вечір 18 січня, перед Хрещенням Господнім, називають Голодною кутею. Адже до появи на небі першої зірки заведено суворо постувати. І страва, що завершуває цикл зимових свят, – також пісна.

Деякі віряни цього дня навіть не снідають, чекаючи святкової вечері. Тож кутя перед Водохрещем має бути особливою.

Актуально Що приготувати з курячого фаршу: оригінальні страви, які оцінять навіть гурмани

Кутя – давня ритуальна страва. На рік її готують тричі: на Святвечір (6 січня) — багата кутя, перед Старим Новим роком (13 січня) — щедра кутя й перед Водохрещем (18 січня) — голодна кутя.

За слова відомої дослідниці фолькльору Дар'ї Анцибор, колись був поширений звичай по завершенні вечері розстрілювати кутю з рушниць або ж прощатися з нею за іншим гучним чином.

Рецепт голодної куті

Час: 1 година

Порцій: 4

Зерно для такої куті варять тільки на воді, підсолодити можна медом. У залежності від заведених традицій додають також узвар, родзинки, мак, горіхи та сухофрукти.

Автентична кухня / Фото pinterest

Інгредієнти:

1 склянка пшениці;

2 – 3 склянки води;

1 столова ложка олії;

100 грам маку;

100 грам родзинок;

100 грам горіхів;

2 – 3 столові ложки меду.

Приготування:

Для початку слід ретельно перетерти мак. Для автентичного рецепту найкрае це зробити у макітрі, проте можна скористатися і сучасним способом і зробити це у у блендері, кавомолці, м'ясорубці. Подрібніть горіхи. До попередньо відвареної пшениці додайте перетертий мак, горіхи, родзинки та мед. Густину можна підібрати за бажанням і розбавити водою чи узваром.

Нехай смакує за святковим столом!