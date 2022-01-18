Голодна кутя: символіка страви для вечері перед Водохрещем та автентичний рецепт
Джерело:ВВС
Вечір 18 січня, перед Хрещенням Господнім, називають Голодною кутею. Адже до появи на небі першої зірки заведено суворо постувати. І страва, що завершуває цикл зимових свят, – також пісна.
Деякі віряни цього дня навіть не снідають, чекаючи святкової вечері. Тож кутя перед Водохрещем має бути особливою.
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Кутя – давня ритуальна страва. На рік її готують тричі: на Святвечір (6 січня) — багата кутя, перед Старим Новим роком (13 січня) — щедра кутя й перед Водохрещем (18 січня) — голодна кутя.
За слова відомої дослідниці фолькльору Дар'ї Анцибор, колись був поширений звичай по завершенні вечері розстрілювати кутю з рушниць або ж прощатися з нею за іншим гучним чином.
Рецепт голодної куті
Час: 1 година
Порцій: 4
Зерно для такої куті варять тільки на воді, підсолодити можна медом. У залежності від заведених традицій додають також узвар, родзинки, мак, горіхи та сухофрукти.
Інгредієнти:
- 1 склянка пшениці;
- 2 – 3 склянки води;
- 1 столова ложка олії;
- 100 грам маку;
- 100 грам родзинок;
- 100 грам горіхів;
- 2 – 3 столові ложки меду.
Приготування:
- Для початку слід ретельно перетерти мак. Для автентичного рецепту найкрае це зробити у макітрі, проте можна скористатися і сучасним способом і зробити це у у блендері, кавомолці, м'ясорубці.
- Подрібніть горіхи.
- До попередньо відвареної пшениці додайте перетертий мак, горіхи, родзинки та мед.
- Густину можна підібрати за бажанням і розбавити водою чи узваром.
Нехай смакує за святковим столом!