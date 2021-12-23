Головний десерт новорічного столу: рецепт фруктового торта
23 грудня 2021 , 22:04Читать новость на русском
Джерело:ютуб Лізи Глінської
Цей торт на святковому столі стане справжньою зіркою! Він яскравий, смачний та у ньому є фрукти та всіма улюблене желе. Це справжнє комбо для ласунів!
Рецепт фруктового торта
- Час: 24 години
- Порції: 6
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Фруктовий торт / Фото з інстаграму Лізи Глінської
– 100 грамів цукру;
– 150 грамів білків;
– 60 грамів борошна;
– 20 грамів кукурудзяного крохмалю.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 165 градусів в режимі "Конвекція".
- В чаші блендера збийте білки в густу піну, невеликими порціями додавайте цукор. Збивайте масу до стійких піків.
- Змішайте борошно та кукурудзяний крохмаль, відправте до білкової маси.
- Перемішайте тісто для бісквіта.
- Загорніть дно круглої форми діаметром 18 сантиметрів харчовою фольгою. Викладіть тісто та розрівняйте лопаткою.
- Випікайте бісквіт в духовці 25 – 30 хвилин.
- Готовий бісквіт охолодіть у формі. Далі загорніть його шаром харчової плівки та залишаємо на 8 годин при кімнатній температурі.
– 80 мілілітрів води;
– 50 грамів цукру;
– 30 мілілітрів кокосового лікеру Малібу.
Приготування:
- Змішайте всі інгредієнти в сотейнику та доведіть до кипіння. Охолодіть.
Готуємо сирний кремІнгредієнти для сирного крему:
– 250 грамів домашнього сиру;
– 100 грамів згущеного молока;
– 50 мілілітрів жирних вершків;
– 180 грамів вершкового масла.
Для начинки:
– 2 банани;
– 1 ківі.
Приготування:
- У чаші комбайну збийте м'яке вершкове масло до білого кольору та збільшення в об'ємі.
- У мірній склянці змішайте сир, згущене молоко та вершки. Перебийте масу блендером до однорідної консистенції.
- З'єднайте дві маси та перемішайте.
Скріншот з відео Лізи Глінської
- Збираємо торт. За допомогою маленького ножа відділіть бісквіт від форми. Розріжте його на 2 частини. Перекладіть його у форму, в якій він випікався та просочіть сиропом.
Скріншот з відео Лізи Глінської
- Наріжте банани та ківі невеликими шматочками. Викладіть на бісквіт невелику кількість крему та розрівняйте.
- Викладіть фрукти та знову змастіть кремом.
- Викладіть на крем другий бісквіт, трішки придавіть. Знову просочіть сиропом, далі шар крему, фрукти та знову крем.
- Зніміть форму з торта та змастіть борти кремом.
- На рівній поверхні викладіть два шари харчової плівки. Перекладіть туди торт.
Скріншот з відео Лізи Глінської
- Для декору торта візьміть улюблені фрукти: шарон, ківі, виноград, інші ягоди. Наріжте їх тонкими шматочками. Задекоруйте ними торт (обклеюйте). Накрийте шаром харчової плівки.
Готуємо лимонне желеІнгредієнти для лимонного желе:
– 300 мілілітрів води;
– 40 мілілітрів лимонного фрешу;
– 50 грамів цукру;
– 18 грамів желатину + 90 мілілітрів води.
Приготування:
- Змішайте воду з желатином та залишіть набухати на 10 – 15 хвилин.
- В сотейнику змішайте лимонний сік та цукор, відправте на повільний вогонь та прогрійте до розчинення цукру.
- Влийте кип'ячену воду. Перелийте в мірну склянку.
- Відправте желатин в мікрохвильовку на 10 секунд. Додайте до лимонної рідини.
- Відправте все в холодильник на 15 – 20 хвилин (до консистенції рідкого киселю).
- Візьміть круглу форму діаметром 20 сантиметрів, перенесіть в неї торт без харчової плівки.
Скріншот з відео Лізи Глінської
- Борти форми вкрийте ацетатною стрічкою.
- Вилийте невелику кількість желе біля основи, щоб сформувати борти. Відправте торт в холодильник для стабілізації желе.
Скріншот з відео Лізи Глінської
- Влийте желе, що залишилося. Відправте торт в холодильник на 4 – 5 годин.
Скріншот з відео Лізи Глінської
- Зніміть форму з торт, перекладіть його на таріль та насолоджуйтеся неймовірним смаком.
Смачного!
Відеорецепт приготування фруктового торта з желе за рецептом Лізи Глінської: