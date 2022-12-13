Запечені голубці з м'ясом і рисом за маминим рецептом

Ніщо не може зрівнятися з домашніми голубцями, які приготовані за маминим рецептом.

Запечені голубці в духовці – це завжди смачна і особлива домашня страва, яка пахне домом та святом. Якщо ви зазвичай готували їх на плиті, спробуйте цей рецепт в духовці.

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Голубці з рисом, м'ясом та морквою – смачне поєднання простих та доступних інгредієнтів. Якщо ви не вживаєте м'яса, сміло можете замінити його на рибу, або додати ще більше овочів.

Рецепт домашніх голубців в духовці

Час: 2 години

– білоголова капуста;– рис;– морква;– ріпчаста цибуля;– м'ясо або фарш;– томатна паста;– зелень.

Приготування:

Рис відварюємо у киплячій підсоленій воді до напівготовності. Попередньо ретельно його промиваємо, або вода була прозорою.

На розігрітій сковорідці з олією обсмажуємо ріпчасту цибулю нарізану кубиком. Додаємо натерту моркву та томатну пасту. Присмачуємо все сіллю та чорним меленим перцем.

До рису додаємо засмажку, спеції, фарш та подрібнену зелень.

Капусту відварюємо у киплячій воді, знімаємо листочки. Перші листочки знімаємо і викладаємо на дно каструлі. З наступних зрізаємо тверду частинку ребра і розділяємо на половину. В кожен завертаємо начинку.

Щільно викладаємо в каструлі. Також можна використати жаротривку форму.

Томатну пасту змішуємо з вершками, розбавляємо водою і заливаємо голубці.

Запікаємо їх розігрітій духовці при 180 градусах півтори години.

Смачного!