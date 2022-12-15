Пісні голубці: насолоджуємося сирною начинкою в улюбленій страві

Голубці – це особлива насолода, яка потребує час для приготування, але навряд чи хтось шкодує про бодай одну витрачену хвилину. У цієї страви багато варіацій начинок, але сирна здатна підкорити абсолютно усіх.

Голубці із сиром – це чудова опція для Святвечора, коли на столі повинні бути лише пісні страви. До начинки також можна додати свої улюблені трави, аби надати страві ще більшої неповторності.

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Також не бійтеся додавати до начинки улюблену зелень – вона точно не зашкодить страві та підкреслить смак звичних інгредієнтів.

Рецепт голубців із сиром

Час: 1 година

Порцій: 4

Пісні голубці – це дуже смачно / Фото freepick

Інгредієнти:

качан капусти;

сир – 250 грамів;

борошно – 4 столові ложки;

рис – 4 столові ложки;

яйця – 4 штуки;

олія – 2 столові ложки;

цукор – 4 столові ложки;

сметана – половина склянки;

сіль та перець – до смаку.

Приготування:

Капусту відварюємо у підсоленій воді 5 – 10 хвилин та розбираємо на листочки. Відварюємо та зціджуємо рис. Сир пропускаємо через м'ясорубку та змішуємо з яйцями, борошном, відвареним рисом, цукром та розтопленим вершковим маслом. Солимо до смаку. Викладаємо фарш на листки капусти та загортаємо голубці. Викладаємо голубці у форму, поливаємо сметаною та тушкуємо при 180 градусах, поки капуста не стане м'якою.

Смачного!