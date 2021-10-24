Гордість Галичини: як приготувати знаменитий струдель з вишнями та горіхами

Струдель – це рулет з тонкого та ніжного тіста. Запашна випічка, котра наповнена вишнями та подрібненими волоськими горіхами, не залишить байдужими навіть досвідчених гурманів.

Найдавніший рецепт струделя датується 1696 роком. Він написаний від руки та збережений у кулінарній книзі Віденської бібліотеки імені Ратхауза. Цей десерт був надзвичайно популярним за часів Австро-Угорщини, тому не дивно, чому саме ця випічка є однією із візитівок Галичини.

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За кілька століть змінювалися способи приготування і варіація начинки. Нижче – рецепт смачного галицького струделя з вишнями та волоськими горіхами.

Рецепт галицького струдля

Час: 1,5 години

Порцій: 4

Соковитий десерт / Фото pixabay

Інгредієнти:

250 грам борошна;

3/4 склянки води;

півчайної ложки солі;

1 столова ложка олії;

1 куряче яйце;

2 краплі оцету.

Начинка:

1 кілограм вишні;

100 грам цукру;

20 грам ванільного цукру;

60 грам волоських горіхів;

1 столова ложка крохмалю;

2-3 столові ложки білих сухарів;

1 чайна ложка кориці;

3 столові ложки масла.

Приготування:

Перед початком замішування тіста слід просіяти борошно із сіллю. У борошно влити олію, дві краплі оцту, воду та яйце. Всі інгредієнти змішайте до однорідності та замішайте тісто. Для вдалого тіста слід використовувати лише холодну воду. Сформуйте тісто у кулю. Накрийте рушником і залиште на годину у теплому місці. Коли мине виділений час, слід ретельно розкачати тісто. Має вийти коло діаметром приблизно 27 сантиметрів. Круговими рухами розтягуйте тісто від центру до країв. Якщо у процесі розтягування на тісті утворюються дірки, їх можна закрити тоненькою латочкою із тіста. Присипте отриману паляницю сухарями. Для начинки слід видалити кістки з вишень та додати до них цукор, ванільний цукор, дрібно посічені волоські горіхи, корицю та крохмаль. Всі інгредієнти ретельно перемішайте. Важливо ретельно скрутити струдель у рулет, перед тим наповнивши його начинкою. Апетитний десерт слід змастити розтопленим вершковим маслом. Випікати струдель потрібно у розігрітій до 200 градусів духовці приблизно 25-30 хвилин.

Віденські пекарі рекомендують змащувати тісто оливковою олією, але якщо її немає — то будь-якою іншою.Доки струдель печеться, його бажано ще кілька разів змастити маслом, інакше готовий виріб вийде сухим та ламким.