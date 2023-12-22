Смак дитинства: як робити "Горішки", щоб вони не розвалилися

Печиво "Горішок" багато українців пам'ятають ще з дитинства. Ба більше, навіть зараз діти його просто обожнюють.

Для начинки зазвичай використовують згущене молоко. Таке печиво підійде не лише до свята, а й на щодень – просто для хорошого настрою.

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Горішки зі згущеним молоком

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 10

– 3 склянки з гіркою пшеничного борошна;– 2 яйця;– 200 грамів маргарину;– 0,5 склянки цукру;– чверть чайної ложки соди;– третина чайної ложки солі;– 1 чайна ложка оцту;– ванільний цукор до смаку;– 1 – 1,5 банки згущеного молока.

Приготування:

Яйця розітріть з цукром до побіління і збільшення в розмірі вдвічі. Розтоплений маргарин чи масло злегка остудіть, після чого додайте в яєчну масу. Крапніть на чверть чайної ложки соди трошки оцту та вилийте в суміш. Додайте сіль на кінчику ножа. Просіяне борошно також додайте до маси. Замісіть гладке тісто, яке не буде липнути до рук. Якщо борошна буде недостатньо, можна ще трохи підсипати. Однак пильнуйте, аби тісто не вийшло занадто крутим. Накрийте тісто харчовою плівкою та лишіть на 30 хвилин за кімнатної температури. Тим часом нагрійте форму для горішків. У кожну половинку покладіть тісто, заповнюючи поглиблення на 2 третини обсягу. Після наповнення форму треба щільно притиснути, щоб тісто рівномірно розподілилося. Те, що виступило за краї, краще відразу забрати ножем. Печіть 4 – 5 хвилин, якщо горішниця не електрична, після чого перевертайте на інший бік. Під час випікання треба розкривати форму, щоб перевірити, чи горішки не підгоріли. Половинки повинні бути золотистими, а не блідими чи пересмаженими. Готову випічку викладайте на дерев'яну дошку й дайте охолонути. Потім акуратно обламайте зайві краї, які виступили за краї форми. За бажанням усередину горішка можна покласти шматочок справжнього горішка. У підготовлені половинки накладіть варене згущене молоко і зліпіть їх разом. Дайте печиву кілька годин постояти, щоб згущене молоко просочило і пом'якшило тісто.