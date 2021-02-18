Як приготувати печиво Горішки: простий рецепт

Надзвичайно смачне печиво у вигляді горішків, смак, знайомий з дитинства. Побалуйте себе та своїх близьких!
Печиво у вигляді горішків дуже просто і швидко готується. Зазвичай для начинки використовують згущене молоко з подрібненими горіхами. Також можна зробити з вершковим кремом, варенням, будь-якою начинкою на ваш смак.
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Рецепт печива "Горішки"
Інгредієнти:
– 200 грамів вершкового масла 82%;
– 200 грамів цукрової пудри;
– 2 яйця;
– 350 грамів борошна;
– дрібка солі;
– ванільний цукор;
– 1/3 чайної ложки соди;
– ½ чайної ложки оцту.
Інгредієнти для начинки:
– 380 грамів вареного згущеного молока;
– 100 грамів вершкового масла 82%.
Печиво "Горішки"/ Фото freepik.com
- Для приготування тіста просійте борошно через сито, щоб не було грудочок.
- У мисці з'єднайте яйця з вершковим маслом, додайте цукрову пудру, ванільний цукор, сіль, перемішайте до однорідної консистенції.
- Соду погасіть оцтом, додайте у миску. Далі – додайте борошно, замісіть тісто. Залиште на 15-25 хвилин у холодильнику.
- Сформуйте з тіста кульки.
- Якщо у вас є спеціальна форма для печива, змастіть вершковим маслом, у розігріту форму викладіть кульки з тіста, притисніть у форми, випікайте 2-3 хвилини з двох сторін.
- Якщо немає спеціальної форми. Сформуйте кульки, викладіть на деко. Розігрійте духовку до температури 200 градусів, відправте запікатися 15 хвилин до появи золотого кольору. Витягніть з духовки, залиште для охолодження, розріжте їх навпіл і за допомогою чайної ложки видаліть їх внутрішню частину.
- Для приготування начинки у мисці змішайте варене згущене молоко з м'яким вершковим маслом, збийте міксером до однорідної консистенції.
- Наповніть половинки згущеним молоком та з'єднайте їх.
- Викладіть на тарілку. Смачного!