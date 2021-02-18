Як приготувати печиво Горішки: простий рецепт

Надзвичайно смачне печиво у вигляді горішків, смак, знайомий з дитинства. Побалуйте себе та своїх близьких!

Печиво у вигляді горішків дуже просто і швидко готується. Зазвичай для начинки використовують згущене молоко з подрібненими горіхами. Також можна зробити з вершковим кремом, варенням, будь-якою начинкою на ваш смак.

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Рецепт печива "Горішки"

– 200 грамів вершкового масла 82%;– 200 грамів цукрової пудри;– 2 яйця;– 350 грамів борошна;– дрібка солі;– ванільний цукор;– 1/3 чайної ложки соди;– ½ чайної ложки оцту.– 380 грамів вареного згущеного молока;– 100 грамів вершкового масла 82%.

Печиво "Горішки"/ Фото freepik.com