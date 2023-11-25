Горішки зі згущеним молоком без горішниці: простий рецепт культового печива

Горішки зі згущівкою, мабуть, люблять усі. Це печиво дуже просто приготувати вдома, навіть якщо у вас немає горішниці.

Класична начинка для горішків складається з вареної згущівки, а часом – з додаванням горіхів. Якщо ви любите кремові начинки, то можете додати трішки вершкового масла.

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Печиво зі згущівкою "Горішки" – покроковий рецепт

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 8

– 3 яйця;– 200 грамів цукру;– 3 столові ложки сметани;– 180 грамів м'якого масла;– 500 грамів борошна;– 450 грамів вареної згущівки;– 120 грамів волоських горіхів;– третина чайної ложки солі.

Приготування:

У великій мисці збийте міксером чи віничком 3 яйця та 200 грамів цукру до появи піни. Додайте 3 столові ложки сметани, 180 грамів м'якого масла, третину чайної ложки солі та 500 грамів борошна. Замісіть однорідне тісто та лишіть його відпочити на 20 хвилин. Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів. Для начинки подрібніть ножем чи блендером 120 грамів горіхів. Змішайте їх з 450 грамами вареної згущівки до однорідності. Поставте в холодильник на 20 хвилин. Викладіть тісто на пергамент, зверху накрийте ще одним листом. Розкачайте його товщиною приблизно 0,5 сантиметра. Виріжте кружальця за допомогою чарки чи невеликої круглої формочки. Викладіть печиво на застелене пергаментом деко та випікайте 15 – 20 хвилин до рум'яності. Коли воно трішки охолоне, зберіть десерт. На одне печиво викладайте згущівку та накривайте іншим, злегка притискаючи. Готові "горішки" поставте в холодильник щонайменше на годину, щоб начинка стабілізувалася.