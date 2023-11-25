Горішки зі згущеним молоком без горішниці: простий рецепт культового печива
25 листопада 2023, 11:02Читать новость на русском
Джерело:Євген Клопотенко
Горішки зі згущівкою, мабуть, люблять усі. Це печиво дуже просто приготувати вдома, навіть якщо у вас немає горішниці.
Класична начинка для горішків складається з вареної згущівки, а часом – з додаванням горіхів. Якщо ви любите кремові начинки, то можете додати трішки вершкового масла.
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Печиво зі згущівкою "Горішки" – покроковий рецепт
- Час: 1 година
- Порцій: 8
– 3 яйця;
– 200 грамів цукру;
– 3 столові ложки сметани;
– 180 грамів м'якого масла;
– 500 грамів борошна;
– 450 грамів вареної згущівки;
– 120 грамів волоських горіхів;
– третина чайної ложки солі.
Приготування:
- У великій мисці збийте міксером чи віничком 3 яйця та 200 грамів цукру до появи піни. Додайте 3 столові ложки сметани, 180 грамів м'якого масла, третину чайної ложки солі та 500 грамів борошна. Замісіть однорідне тісто та лишіть його відпочити на 20 хвилин.
- Увімкніть духовку розігріватися до 180 градусів. Для начинки подрібніть ножем чи блендером 120 грамів горіхів. Змішайте їх з 450 грамами вареної згущівки до однорідності. Поставте в холодильник на 20 хвилин.
- Викладіть тісто на пергамент, зверху накрийте ще одним листом. Розкачайте його товщиною приблизно 0,5 сантиметра.
- Виріжте кружальця за допомогою чарки чи невеликої круглої формочки. Викладіть печиво на застелене пергаментом деко та випікайте 15 – 20 хвилин до рум'яності.
- Коли воно трішки охолоне, зберіть десерт. На одне печиво викладайте згущівку та накривайте іншим, злегка притискаючи.
- Готові "горішки" поставте в холодильник щонайменше на годину, щоб начинка стабілізувалася.