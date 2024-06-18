Смачніше не буває: елементарний рецепт горохового пюре з беконом

18 червня 2024, 14:27
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Джерело:

yuliia.senych

Спробуйте приготувати горохове пюре з беконом. Його смак вас точно приємно вразить.

Горох здавна використовується в українській кухні. Адже він не лише поживний, а й дуже ароматний.

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Горох з беконом

  • Час: 1 година 30 хвилин
  • Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 склянка гороху;
– 3 склянки води;
– сіль, перець до смаку;
– 50 грамів масла;
– 1 зубчик часнику;
– 200 грамів сала чи бекону;
– 1 цибулина;
– 1 морква.

Дивіться, як приготувати горох з беконом: відео

Приготування:

  1. Кашу промийте і залийте гарячою водою. Залиште мінімум на одну годину, а краще на ніч.
  2. Злийте воду і залийте чисту в пропорції 1 до 3. Варіть приблизно 1 годину.
  3. Цибулю подрібніть і обсмажте до золотистості. Моркву натріть та додайте до цибулі.
  4. Коли вода ледь покриватиме горох, додайте засмажку та варіть до загустіння.
  5. В кінці приготування додайте до каші сіль, перець, масло і подрібнений часник. Товкачкою або блендером подрібніть кашу до пюреподібного стану.
  6. Сало чи бекон обсмажте на сухій пательні та додайте до каші. Подавайте горох зі шматочком масла і шкварками.

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Автор: Ольга Котів