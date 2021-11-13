Готували ще до нашої ери: неймовірна історія сосиски та ніжний рецепт із курятини

13 листопада 2021 , 13:03
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Джерело:

24 канал

Сосиски займають важливе місце серед кулінарних смаків багатьох українців. Оскільки сьогодні відзначають Міжнародний день сосисок, давайте згадаємо, звідки до нас прийшла ця страва і приготуємо дієтичні домашні сосиски із курятини.

Перші ковбасні вироби, зокрема і сосиски наші предки почали готувати як чудовий спосіб зберігання м’ясної продукції. Найдавніша згадка про ковбасу датується восьмим або дев’ятим століттям до нашої ери, її готували у Греції.

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Перші звичні нам сосиски з’явилися ще у XVII столітті в німецькому Кобурзі. Офіційним винахідником сосисок вважають німецького м'ясника Йоганна Ланера. Вивчившись ремеслу м'ясника у Франкфурті, він переїхав у Відень, де відкрив власну крамницю. 13 листопада 1805 року Ланер випустив у продаж перші сосиски з міксу яловичого та свиного фаршу.

Рецепт домашніх сосисок із курятини

Приготувати домашні сосиски абсолютно не складно. Слід пам’ятати кілька правил: кишку наповнювати потрібно не поспішаючи, не давати ковбасі звисати, а підтримувати її руками.

Час: 1 година + 1,5 години
Порцій: 4

Соковита страва / Фото blogghetti

Інгредієнти:

  • 250 грам м'яса з курячих стеген (врахована маса без кісток);
  • 1 кілограм курячого філе;
  • 400 грам свинячої корейки;
  • 150 мілілітрів води кімнатної температури;
  • сіль до смаку;
  • 3 чайні ложки гірчиці;
  • 3 зубчики часнику;
  • 3 грами перцю;
  • кишка.

Приготування:

  1. Подрібніть м’ясо зі стегон, грудки та корейки на м’ясорубки.
  2. Очистіть часник і дрібно наріжте або подрібніть його в часникодавці.
  3. До фаршу додаємо сіль, перець і часник, перемішуємо, додаємо воду і знову перемішуємо. Залишаємо мінімум на годину, бажано на всю ніч. Через цей час замочуємо кишки у воді та натягуємо на спеціальну насадку.
  4. Повільно наповнюємо кишки м’ясом, пам’ятаючи, що перевертаємо ковбасу один раз вправо і один раз вліво.
  5. Довжину сосисок формуйте на ваш вибір.
  6. Нагрійте воду у великій каструлі і проварюйте сосиски 30 хвилин.
  7. За таким рецептом приготувати сосиски можна будь-яким способом: на грилі, сковорідці чи духовці.
Цікаві факти
  • В одному з ресторанів Німеччини створили екзотичні сосиски – їх покрили тонкою плівкою золота.
  • Найдовшу сосиску приготували у Хорватії, її довжина склала 500 метрів.
  • Рекорд з поїдання сосисок був встановлений у 1986 році у Великобританії. Один з учасників змагання зміг з'їсти цілих 30 сосисок за хвилину.
Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська