Готували ще до нашої ери: неймовірна історія сосиски та ніжний рецепт із курятини
Джерело:24 канал
Сосиски займають важливе місце серед кулінарних смаків багатьох українців. Оскільки сьогодні відзначають Міжнародний день сосисок, давайте згадаємо, звідки до нас прийшла ця страва і приготуємо дієтичні домашні сосиски із курятини.
Перші ковбасні вироби, зокрема і сосиски наші предки почали готувати як чудовий спосіб зберігання м’ясної продукції. Найдавніша згадка про ковбасу датується восьмим або дев’ятим століттям до нашої ери, її готували у Греції.
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Перші звичні нам сосиски з’явилися ще у XVII столітті в німецькому Кобурзі. Офіційним винахідником сосисок вважають німецького м'ясника Йоганна Ланера. Вивчившись ремеслу м'ясника у Франкфурті, він переїхав у Відень, де відкрив власну крамницю. 13 листопада 1805 року Ланер випустив у продаж перші сосиски з міксу яловичого та свиного фаршу.
Рецепт домашніх сосисок із курятини
Приготувати домашні сосиски абсолютно не складно. Слід пам’ятати кілька правил: кишку наповнювати потрібно не поспішаючи, не давати ковбасі звисати, а підтримувати її руками.
Час: 1 година + 1,5 години
Порцій: 4
Інгредієнти:
- 250 грам м'яса з курячих стеген (врахована маса без кісток);
- 1 кілограм курячого філе;
- 400 грам свинячої корейки;
- 150 мілілітрів води кімнатної температури;
- сіль до смаку;
- 3 чайні ложки гірчиці;
- 3 зубчики часнику;
- 3 грами перцю;
- кишка.
Приготування:
- Подрібніть м’ясо зі стегон, грудки та корейки на м’ясорубки.
- Очистіть часник і дрібно наріжте або подрібніть його в часникодавці.
- До фаршу додаємо сіль, перець і часник, перемішуємо, додаємо воду і знову перемішуємо. Залишаємо мінімум на годину, бажано на всю ніч. Через цей час замочуємо кишки у воді та натягуємо на спеціальну насадку.
- Повільно наповнюємо кишки м’ясом, пам’ятаючи, що перевертаємо ковбасу один раз вправо і один раз вліво.
- Довжину сосисок формуйте на ваш вибір.
- Нагрійте воду у великій каструлі і проварюйте сосиски 30 хвилин.
- За таким рецептом приготувати сосиски можна будь-яким способом: на грилі, сковорідці чи духовці.
- В одному з ресторанів Німеччини створили екзотичні сосиски – їх покрили тонкою плівкою золота.
- Найдовшу сосиску приготували у Хорватії, її довжина склала 500 метрів.
- Рекорд з поїдання сосисок був встановлений у 1986 році у Великобританії. Один з учасників змагання зміг з'їсти цілих 30 сосисок за хвилину.