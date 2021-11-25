Готуємо американський кукурудзяний хліб із сиром: рецепт до Дня подяки
Джерело:Food network
Ми підготували для вас рецепт кукурудзяного хліба з сиром чедер, який точно сподобається всій вашій родині.
У День подяки заведено збирати всю родину за одним великим столом та гучно святкувати. Яке ж застілля без традиційних страв? Щоб допомогти вам з цим питанням, ми пропонуємо приготувати справжній американський кукурудзяний хліб з сиром чедер.
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Хоч в класичному рецепті цієї страви ви не знайдете сиру, ми вирішили трішки його вдосконалити та додати пікантних ноток.
Рецепт кукурудзяного хліба з сиром чедер
- Час: 60 хвилин
- Порції: 8
Кукурудзяний хліб / Фото sallys baking addiction
– 200 грамів кукурудзяного борошна;
– 115 грамів пшеничного борошна;
– ½ столової ложки розпушувача для тіста;
– 1 столова ложка соди;
– 2 столові ложки солі;
– 35 грамів цукру;
– 375 мілілітрів кефіру;
– 3 сирих курячих яйця;
– 85 грамів вершкового масла;
– 75 грамів тертого сиру чедер.
Приготування:
- Розігрійте духовку до 190 градусів.
- В глибокому посуді з'єднайте кукурудзяне та пшеничне борошно, всипте розпушувач, соду, сіль і цукор.
Приготування страви / Фото the spruce eats
- В окремій мисці змішайте яйця, кефір, розтоплене вершкове масло. Збийте рідку масу вінчиком.
- В яєчну масу висипте суміш з борошна та ретельно все перемішайте. Не збивайте тісто на хліб вінчиком.
Приготування страви / Фото the spruce eats
- Додайте тертий сир та ще раз вимішайте.
- Змастіть жаротривку форму для хліба вершковим маслом. Краще обирати квадратну форму діаметром 23 сантиметри.
Приготування страви / Фото the spruce eats
- Вилийте в форму тісто та розрівняйте лопаткою.
- Випікайте хліб протягом 20 – 25 хвилин, поки він не підніметься.
Приготування страви / Фото the spruce eats
- Готовий кукурудзяний хліб дістаньте з духовки та залишіть до повного охолодження в формі. Далі наріжте його квадратиками та подавайте до столу. Смачного!