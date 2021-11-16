Готуємо без сліз: прості лайфхаки, які допоможуть впоратись із цибулею

Цибуля – незамінний компонент у багатьох стравах. Швидкі та безболісні способи її очищення та нарізки точно стануть у пригоді багатьом домашнім кухарям.

Почистити та нарізати цибулю – це не таке просте завдання, як може здатися на перший погляд. Від роботи із цибулею у прямому сенсі можна розплакатися.

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Існують легкі та навіть елементарні методи, які допоможуть приборкати овоч.

Перш ніж приступити до очищення цибулі, поставте ніж у морозилку на кілька хвилин. Після цього чистити та шаткувати цибулю стане набагато простіше.

Корисний овоч / Фото pexels

Оберіть цибулю від лушпиння, а потім швидко відправте її під струмінь холодної води. Рідина допоможе нейтралізувати "сльозогінні" властивості цибулі. Не варто готувати із зачиненими вікнами. Якщо впустити потоки холодного повітря на кухню, захиститися від сліз стане набагато простіше.

Інколи експерти радять відправити у морозильну камеру саму цибулю. Якщо спробувати цей метод, то можна здивуватися: цибуля перестає бути такою "агресивною", хоча її смакові якості при цьому не страждають.

Незамінний інгредієнт / Фото pexels

Ще один чудовий метод – жувальна гумка. Звичайний прийом вбереже від неприємних сліз.

Також існують прості лайфхаки, які допоможуть порізати цибулю. Ними часто користуються професійні кухарі.

Якщо ви хочете подрібнити цибулю “на пір’я”, тримайте ніж, щоб кінчик не відривався від дошки, і повільно розріжте цибулю навпіл уздовж. Коли ви почнете практикуватися, то можете покласти плоску сторону ножа на пальці, але не забудьте захистити кінчики пальців і нігті. Використовуйте цибулю, нарізану півкільцями, наприклад, для приготування маринування оселедця.

Незамінні лайфхаки / Фото pexels

Нарізати цибулю кільцями – це найважча частина, тому що вона легко ламається. Відріжте кінчики, очистіть шкаралупу і, міцно тримаючи овоч для захисту нігтів, повільно розріжте їх поперек. Цибульні кільця добре поєднуються з м’ясом. Також використовуйте додаток для гамбургерів. Смачною вийдуть цибулеві кільця і в якості закуски – покрийте їх панірувальними сухарями та обсмажте у фритюрі.

Знання того, як нарізати цибулю, є основним і важливим для всіх кулінарів. Цей овоч є невіддільним інгредієнтом багатьох смачних страв.