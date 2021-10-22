Готуємо чурчхелу з натурального виноградного соку: рецепт Лізи Глінської
22 жовтня 2021 , 19:39Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Лізи Глінської
Ох, мабуть, не має людей, які б не любили чурчхелу. Ці східні солодощі просто божественні! Хоч на їхнє приготування вам не потрібно витрачати багато часу, але сам процес висушування смаколика займає понад три дні.
Талановита українська кондитерка Ліза Глінська поділилася з читачами на свої сторінці в інстаграм, чудовим домашнім рецептом чурчхели, яку ви з легкістю можете приготувати вдома.
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Рецепт чурчхели
- Час: 3 дні
- Порції: 10 – 12
Чурчхела / Фото Лізи Глінської
– 4 кг винограду;
– 500 г борошна;
– цукор;
– 500 г горіхів.
Приготування:
- Нанизуйте на нитку горіхи за допомогою голки.
- Для приготування виноградного соку промийте його водою, відправте ягоди в чашу блендера та перебийте.
- Далі перетріть через сито.
- 2 літри виноградного соку перелийте в каструлю. Сік, що залишився перемішайте з борошном до однорідної консистенції.
- Масу з борошном перекладіть до соку та доведіть до кипіння при постійному помішуванні.
- Якщо виноградний сік недостатньо солодкий – додайте цукру.
- Як тільки маса закипить, зменште вогонь та варіть виноградну суміш 25 – 30 хвилин.
- Опустіть в виноградну масу горіхи на нитці, щоб вони повністю покрилися.
- Сформовану чурчхелу підвішуйте на спеціальну сушку та залишіть на 3 дні. Смачного!
Покроковий рецепт приготування чурчхели – відео: