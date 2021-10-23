Готуємо дієтичний трайфл: рецепт без цукру та борошна

Смачний десерт можна спекти і без використання борошна та цукру. Один з таким корисних рецептів підготувала нутріціолог та блогерка Вікторія Смиковська. Дівчина залюбки смачно та корисно харчується та ділиться рецептами з читачами.

Перше правило низькокалорійного та дієтичного харчування – ніякого борошна та цукру в раціоні. Але ж так хочеться солоденького. У нас є для вас рецепт поживного десерту трайфл з додаванням вишні та бананів. Вам сподобається. І ніякого цукру та борошна!

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Рецепт дієтичного трайфлу

Час: 30 хвилин

30 хвилин Порції: 2



Трайфл / Фото Вікторії Смковської

– 2 банани;– 2 сирих яйця;– 3,5 ст. л. какао;– 1 ч. л. розпушувача;– 7 фініків без кісточки.– 1,5 банани;– 100 г грецького йогурту;– 4 фініка без кісточки;– какао;– заморожени вишня або чорниця.

Приготування:

Залийте фініки окропом та залишіть на кілька хвилин, щоб вони розм'якли та легко вийняти кісточки.

Збийте в чаші блендера всі інгредієнти для бісквіта.

Вилийте масу в форму та відправте в мікрохвильовку випікатися протягом 4 хвилин.

Для крему збийте міксером всі інгредієнти для крему.

Розморозьте вишню.

Коли бісквіт охолоне, порвіть його на шматочки.

У склянці для презентації десерту викладіть по черзі бісквіт, далі крем, вишня. Чергуйте шари доки не закінчиться місце в склянці.