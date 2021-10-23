Готуємо дієтичний трайфл: рецепт без цукру та борошна

23 жовтня 2021 , 17:52
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Джерело:

інстаграм Вікторії Смиковської

Смачний десерт можна спекти і без використання борошна та цукру. Один з таким корисних рецептів підготувала нутріціолог та блогерка Вікторія Смиковська. Дівчина залюбки смачно та корисно харчується та ділиться рецептами з читачами.

Перше правило низькокалорійного та дієтичного харчування – ніякого борошна та цукру в раціоні. Але ж так хочеться солоденького. У нас є для вас рецепт поживного десерту трайфл з додаванням вишні та бананів. Вам сподобається. І ніякого цукру та борошна!

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Рецепт дієтичного трайфлу

  • Час: 30 хвилин
  • Порції:


Трайфл / Фото Вікторії Смковської

Інгредієнти для бісквіта:
 – 2 банани;
 – 2 сирих яйця;
 – 3,5 ст. л. какао;
 – 1 ч. л. розпушувача;
 – 7 фініків без кісточки.
Для крему:
 – 1,5 банани;
 – 100 г грецького йогурту;
 – 4 фініка без кісточки;
 – какао;
 – заморожени вишня або чорниця.

Приготування:

  1. Залийте фініки окропом та залишіть на кілька хвилин, щоб вони розм'якли та легко вийняти кісточки.
  1. Збийте в чаші блендера всі інгредієнти для бісквіта.
  1. Вилийте масу в форму та відправте в мікрохвильовку випікатися протягом 4 хвилин.
  1. Для крему збийте міксером всі інгредієнти для крему.
  1. Розморозьте вишню.
  1. Коли бісквіт охолоне, порвіть його на шматочки.
  1. У склянці для презентації десерту викладіть по черзі бісквіт, далі крем, вишня. Чергуйте шари доки не закінчиться місце в склянці.
  1. Трайфл готовий. Смачного!
Автор: Богданна Рибак