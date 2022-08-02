Курка з фруктами – це смачна та вишукана страва, яка поєднує в собі різноманітні смаки. Вона підходить для різноманітних урочистостей та свят, а завдяки своєму унікальному зовнішньому вигляду неодмінно порадує ваших гостей.

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Час: 1,5 години

Порцій: 4

Ідея для вечері / Фото unsplash

Інгредієнти:

Приготування:

Які приправи можна додати до курки:



Орегано, розмарин, петрушка, базилік, чабер, естрагон, чебрець – кожну з цих трав можна використовувати як спеції для курки.

Посипте вибраними травами м’ясо на грилі, сковороді або перед тим, як поставити його в духовку.

Приготуйте з ними маринад з оливкової олії або збризніть курку безпосередньо перед подачею до столу. Вибір і пропорції залежать тільки від вас.