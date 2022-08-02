Курка з фруктами – це смачна та вишукана страва, яка поєднує в собі різноманітні смаки. Вона підходить для різноманітних урочистостей та свят, а завдяки своєму унікальному зовнішньому вигляду неодмінно порадує ваших гостей.

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Рецепт курки з фруктами у духовці

Час: 1,5 години
Порцій: 4

Ідея для вечері / Фото unsplash

Інгредієнти:

  • 1 курка вагою 2 – 3 кілограми;
  • 2 – 3 апельсини;
  • 2 – 3 яблука;
  • 1 корінець свіжого імбиру;
  • сіль, чорний перець та паприка до смаку;
  • півлітра курячого бульйону.

Приготування:

  1. Очистіть та помийте фрукти, наріжте невеликими шматочками.
  2. Всередину курки покладіть фрукти, половину кореня імбиру, спеції і зашийте курку.
  3. Зверху натріть курку рештою імбиру, сіллю, перцем, порошком паприки та поставте в холодильник на добу.
  4. На наступний день дістаньте підготовлене м'ясо з холодильника і розігрійте духовку до 180 градусів.
  5. Помістіть курку в жароміцний посуд і залийте її бульйоном. Випікайте 40 хвилин.

Які приправи можна додати до курки:


Орегано, розмарин, петрушка, базилік, чабер, естрагон, чебрець – кожну з цих трав можна використовувати як спеції для курки.

Посипте вибраними травами м’ясо на грилі, сковороді або перед тим, як поставити його в духовку.

Приготуйте з ними маринад з оливкової олії або збризніть курку безпосередньо перед подачею до столу. Вибір і пропорції залежать тільки від вас.