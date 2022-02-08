Готуємо італійську здобу: рецепт фокачі з розмарином

Хочете спробувати смачний, ароматний, але не надто пухкий хліб? Спробуйте італійську фокачу з розмарином.

Фокача – це популярний італійський хліб, який готують з дріжджового тіста. У нього не додають жодних начинок, але за бажанням можна посипати здобу розмарином, сіллю або іншими спеціями.

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Рецепт фокачі з розмарином

Час: 3 години

3 години Порції: 8 – 10



Фото The spruce eats

– 400 грамів теплої води;– 2 чайні ложки меду;– 1 пакетик швидкорозчинних дріжджів;– 500 грамів борошна;– 1,5 чайної ложки дрібної солі;– 7 столових ложок оливкової олії;– 1,5 чайної ложки морської солі;– 1 – 2 чайні ложки дрібно нарізаного свіжого розмарину.

Приготування:

У глибокому посуді змішайте теплу воду, мед і дріжджі. Дайте суміші постояти 5 хвилин, що дріжджі активізувалися.

Просійте борошно з сіллю через сито, щоб не було грудочок. Влийте опару та 2 столові ложки оливкової олії.



Фото The spruce eats

Замісіть еластичне тісто, накрийте шаром харчової плівки та залишіть відпочити на 30 хвилин.



Фото The spruce eats

Зніміть плівку, вологими руками візьміть одну сторону тіста, розтягніть його, а потім складіть на решту.Поверніть миску на чверть оберту, розтягніть і знову складіть. Повторіть процес розтягування тіста ще кілька разів.



Фото The spruce eats

Накрийте миску плівкою і дайте йому піднятися (60 хвилин). Для формування правильної фокачі протягом 1 години, розтягуйте і складайте тісто кожні 20 хвилин.



Фото The spruce eats

Знову накрийте миску плівкою і дайте йому піднятися впродовж 30 хвилин.

Вилийте 3 столові ложки оливкової олії на деко. Викладіть тісто та залишіть його у формі на 15 хвилин. Важливо, щоб не було протягів, а температура була кімнатною.

Розігрійте духовку до 200 – 210 градусів.

Зробіть руками ямочки по всьому тісту, зверху полийте рештою оливкової олії. Посипте морською сіллю та подрібненим свіжим розмарином.



Фото The spruce eats

Випікайте здобу від 20 до 24 хвилин. Охолоджуйте фокачу на решітці.

Смачного!