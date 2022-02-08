Готуємо італійську здобу: рецепт фокачі з розмарином
8 лютого 2022 , 20:53Читать новость на русском
Джерело:The spruce eats
Хочете спробувати смачний, ароматний, але не надто пухкий хліб? Спробуйте італійську фокачу з розмарином.
Фокача – це популярний італійський хліб, який готують з дріжджового тіста. У нього не додають жодних начинок, але за бажанням можна посипати здобу розмарином, сіллю або іншими спеціями.
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Рецепт фокачі з розмарином
- Час: 3 години
- Порції: 8 – 10
Фото The spruce eats
– 400 грамів теплої води;
– 2 чайні ложки меду;
– 1 пакетик швидкорозчинних дріжджів;
– 500 грамів борошна;
– 1,5 чайної ложки дрібної солі;
– 7 столових ложок оливкової олії;
– 1,5 чайної ложки морської солі;
– 1 – 2 чайні ложки дрібно нарізаного свіжого розмарину.
Приготування:
- У глибокому посуді змішайте теплу воду, мед і дріжджі. Дайте суміші постояти 5 хвилин, що дріжджі активізувалися.
- Просійте борошно з сіллю через сито, щоб не було грудочок. Влийте опару та 2 столові ложки оливкової олії.
Фото The spruce eats
- Замісіть еластичне тісто, накрийте шаром харчової плівки та залишіть відпочити на 30 хвилин.
Фото The spruce eats
- Зніміть плівку, вологими руками візьміть одну сторону тіста, розтягніть його, а потім складіть на решту.Поверніть миску на чверть оберту, розтягніть і знову складіть. Повторіть процес розтягування тіста ще кілька разів.
Фото The spruce eats
- Накрийте миску плівкою і дайте йому піднятися (60 хвилин). Для формування правильної фокачі протягом 1 години, розтягуйте і складайте тісто кожні 20 хвилин.
Фото The spruce eats
- Знову накрийте миску плівкою і дайте йому піднятися впродовж 30 хвилин.
- Вилийте 3 столові ложки оливкової олії на деко. Викладіть тісто та залишіть його у формі на 15 хвилин. Важливо, щоб не було протягів, а температура була кімнатною.
- Розігрійте духовку до 200 – 210 градусів.
- Зробіть руками ямочки по всьому тісту, зверху полийте рештою оливкової олії. Посипте морською сіллю та подрібненим свіжим розмарином.
Фото The spruce eats
- Випікайте здобу від 20 до 24 хвилин. Охолоджуйте фокачу на решітці.
Смачного!