Готуємо кекси без борошна за 13 хвилин: рецепт з арахісовою пастою
3 листопада 2021 , 12:36Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Вікторії Смиковської
Уранці не надто хочеться щось готувати, а от солоденького хочеться завжди. Приготуйте ці швидкі кекси й смакуйте ними зі склянкою молока.
Смак кексів можна змінювати. Замість шоколаду додавайте родзинки або інші сухоірукти, горішки або банани. Випічка смакуватиме щоразу по-іншому.
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Швидкі кекси без борошна: рецепт
- Час: 13 хвилин
- Порції: 4
Шоколадні кекси без борошна / Фото Вікторії Смиковської
– 250 г арахісової пасти;
– 4 ст. л. какао;
– 2 сирих яйця;
– 1 ст. л. розтопленого вершкового масла;
– 2 ст. л. води;
– ванілін на кінчику ножа;
– 1 пакетик розпушувача для тіста;
– 100 г чорного шоколаду;
– стевія.
Приготування:
- У глибокій посудині змішайте всі інгредієнти. (Шоколад поперредньо подрібніть ножем.)
- Наповніть тістом формочки для кексів.
- Розігрійте духовку до 180 градусів і відправте в неї кекси на 11 хвилин.
Смачного!