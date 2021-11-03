Готуємо кекси без борошна за 13 хвилин: рецепт з арахісовою пастою

3 листопада 2021 , 12:36
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Джерело:

інстаграм Вікторії Смиковської

Уранці не надто хочеться щось готувати, а от солоденького хочеться завжди. Приготуйте ці швидкі кекси й смакуйте ними зі склянкою молока.

Смак кексів можна змінювати. Замість шоколаду додавайте родзинки або інші сухоірукти, горішки або банани. Випічка смакуватиме щоразу по-іншому. 

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Швидкі кекси без борошна: рецепт

  • Час: 13 хвилин
  • Порції: 4


Шоколадні кекси без борошна / Фото Вікторії Смиковської

Інгредієнти:
 – 250 г арахісової пасти;
 – 4 ст. л. какао;
 – 2 сирих яйця;
 – 1 ст. л. розтопленого вершкового масла;
 – 2 ст. л. води;
 – ванілін на кінчику ножа;
 – 1 пакетик розпушувача для тіста;
 – 100 г чорного шоколаду;
 – стевія.

Приготування:

  1. У глибокій посудині змішайте всі інгредієнти. (Шоколад поперредньо подрібніть ножем.)
  2. Наповніть тістом формочки для кексів.
  3. Розігрійте духовку до 180 градусів і відправте в неї кекси на 11 хвилин.

Смачного!
 

Автор: Богданна Рибак