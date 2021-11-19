Гарбузовий хліб із горіхами: корисне на щодень

19 листопада 2021 , 17:26
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Джерело:

інстаграм Аліси Купер

Здивуйте рідних смачним домашнім хлібом, який ви спекли власноруч. А особливої пікантності та смаку йому додасть гарбуз, волоські горіхи та мускатний горіх.

Якщо ви обожнюєте страви з гарбуза, пропонуємо приготувати ароматний та поживний домашній хліб з королем осені (гарбузом) та улюбленими горіхами. Це можуть бути як волоські горіхи, так і мигдаль, фундук чи макадамія.

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Спекти вдома хліб завжди чудова ідея, адже він буде тільки з натуральних інгредієнтів та дбайливо вимішаний руками, а не кухонною машиною.

Рецепт домашнього гарбузового хліба

  • Час: 2 години
  • Порції: 1
Інгредієнти:
 – 500 грамів сирого гарбуза;
 – 50 грамів горіхів;
 – 350 грамів борошна;
 – 3 штуки сирих яєць;
 – 230 грамів цукру;
 – ½ чайної ложки цукру;
 – 8 грамів розпушувача;
 – 200 грамів вершкового масла;
 – 1,5 чайні ложки меленої кориці;
 – 2 чайні ложки екстракту ванілі;
 – ½ чайної ложки мускатного горіха.

Приготування:

  1. Розігрійте духовку до 170 градусів в режимі "Конвекція".
  1. Наріжте гарбуз без шкірки шматочками та відправте випікатися в духовку на 40 хвилин.
  1. У глибокому посуді змішайте всі сухі інгредієнти: борошно, сіль, розпушувач, цукор, корицю та мускатний горіх. Додайте нарізані горіхи.
  1. Готовий гарбуз перебийте в чаші блендера в пюре.


Гарбузовий хліб з горіхами / Фото Аліси Купер

  1. Яйця збийте виделкою та додайте до пюре. Влийте екстракт ванілі та перемішайте.
  1. Гарбузову масу перелийте в посуд з сухими інгредієнтами.
  1. Розтопіть вершкове масло та влийте його до тіста. Знову перемішайте тісто лопаткою.
  1. Змастіть форму для випікання хліба маслом та посипте борошном. Викладіть тісто та випікайте в духовці протягом 50 – 60 хвилин при 170 градусах.
  1. Готовий гарбузовий хліб охолодіть та подавайте до столу. Смачного!

Текст публікації Аліси Купер:

ТЫКВА И ОРЕХИ

БЕРЕМ:
тыква 500 грамм сырой, орехи 50 грамм, мука 350 грамм, яйца 3 шт, сахар 230 грамм, соль 1/2 ч л, разрыхлитель 8 грамм, сливочное масло 200 грамм, корица 1,5 ч л, экстракт ванили 2 ч л, мускатный орех 1/2 ч л.

ГОТОВИМ:

  1. Единственное, что может тут показаться сложным — это сделать пюре из тыквы. Для этого кусочки без кожуры кладем на противень и печем при Т170С с обдувом около 40 минут. 
  1. В одной миске ПЕРЕМЕШИВАЕМ (это важно) все сухое: мука, соль, разрыхлитель, сахар, корица, мускатный орех, порубленные орехи.
  1. Запеченную тыкву пюрируем блендером. Яйца взбиваем вилкой и смешиваем с тыквой. Добавляем экстракт ванили. Все это добавляем в миску с мукой и перемешиваем.
  1. Сливочное масло топим в сотейнике. Вливаем в тесто и снова все перемешиваем лопаткой.
  1. Форму смазываем маслом и посыпаем мукой. Вливаем тесто и ставим в духовку на 170С на 50-60 минут.
Автор: Богданна Рибак