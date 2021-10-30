Готуємо дієтичні курячі "кишеньки": один рецепт – дві начинки

30 жовтня 2021 , 14:41
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Джерело:

інстаграм Fat Killers

Щоб потішити родину смачним і корисним обідом, не обов'язково кілька годин крутитися біля плити. Наприклад, поживні "кишеньки" з курчого філе ви підготуєте до запікання за лічені хвилини. Решту справи зробить духовка.

Начинити курячі "кишеньки" можна, чим лиш душа забажає. Ми пропонуємо для початку дві начинки – обирайте, яка вам більше до смаку.

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Обов'язково попередньо помийте м'ясо й просушіть його паперовим рушником. Далі натріть вершковим маслом і додайте улюблені спеції: карі, паприку, куркуму, інші ароматні присмаки.

Курячі "кишеньки" з броколі

  • Час: 60 хвилин
  • Порції: 2
Інгредієнти:
 – 300 г курячого філе;
 – 15 г вершкового масла;
 – ваші улюблені спеції;
 – 120 г сулугуні;
 – 100 г помідорів;
 – 80 г броколі;
 – цибуля;
 – 70 г твердого сиру;
 – 30 г сметани.

Приготування:

  1. Сир та овочі наріжте кубиками, броколі відваріть у підсоленій воді.
  1. У глибокій посудині змішайте всі інгредієнти разом зі сметаною (броколі можна розім'яти виделкою).
  1. Куряче філе розріжте уздовж ножем, щоб утворилася кишенька. Начиніть її приготованою масою.


Курячі "кишеньки" / Фото Fat Killers

  1. Розігрійте духовку до 190 градусів і відправте в неї запікатися "кишеньки" на 40 хвилин.
  1. Готову страву подавайте до столу гарячою.

Смачного!

Курячі "кишеньки" з моцарелою та помідорами

  • Час: 45 хвилин
  • Порції: 2


Курячі "кишеньки"​ / Фото Fat Killers

Інгредієнти:
 – 300 г курячого філе;
 – 15 г вершкового масла;
 – ваші улюблені спеції;
 – 120 г сиру моцарела;
 – 100 г помідорів;
 – свіжий базилік.

Приготування:

  1.  Куряче філе підготуйте, як у першому варіанті.
  1. Помідори наріжте тонкими скибочками й змішайте з натертою моцарелою.
  1. Додайте зелень базиліку та перемішайте з рештою інгредієнтів.
  1. Начиніть приготованою масою куряче філе.
  1. Розігрійте духовку до 190 градусів і відправте в неї запікатися "кишеньки" на 40 хвилин.
  1. Готову страву подавайте до столу гарячою.

Смачного!

Автор: Богданна Рибак