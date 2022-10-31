Смак, який захочеться повторити: куряче філе зі шпинатом, в'яленими томатами та маскарпоне

Курятина – одна з найкращих ідей для легкої та корисної вечері. Поєднання курячого філе, шпинату, в'ялених томатів та маскарпоне створить феєрію смаку на вашому столі.

Приготоване таким чином куряче філе стане чудовою основою для пасти. Така страва є прекрасною вечерею або підійде як обід на роботу, варто просто приготувати більше і на другий день упакувати в ланч-бокс.

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Рецепт курячого філе зі шпинатом, в'яленими томатами та маскарпоне

Час: 30 хвилин

Порцій: 4

Апетитна вечеря / Фото prakty kulinarni

Інгредієнти:

400 грамів курячого філе;

1,5 столової ложки оливкової олії;

300 грамів цукіні;

2 цибулі шалот;

2 – 3 зубчики часнику;

300 грамів шпинату;

8 в'ялених помідорів;

3 столові ложки насіння гарбуза;

150 грамів маскарпоне;

150 мілілітрів води;

1/2 чайної ложки мускатного горіха;

1 чайна ложка каррі;

сіль та перець до смаку.

Приготування:

Наріжте філе шматочками, посоліть і посипте перцем. Цукіні наріжте кружечками, в’ялені помідори – соломкою, цибулю-шалот і часник подрібніть. Розігрійте велику сковороду і налийте оливкову олію. Додайте м'ясо, обсмажте до золотистого кольору, перевертаючи. Перекладіть на тарілку. Покладіть на сковороду цибулю-шалот і часник, обсмажте і додайте цукіні. Смажте до золотистої скоринки, потім порціями додайте шпинат. Коли листя стануть м’якими, додайте каррі, в’ялені помідори та гарбузове насіння. Вилийте на сковороду 150 мілілітрів окропу, додайте маскарпоне, ретельно перемішайте. У соус викладіть обсмажену курку, прогрійте разом 2 – 3 хвилини.