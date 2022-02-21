Солодкі "вушка" та солоні "палички" з прованськими травами: готуємо з листкового тіста

21 лютого 2022 , 15:39
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Джерело:

ютуб Лізи Глінської

Усі ми з дитинства пам'ятаємо "вушка", рясно посипані цукром та корицею. А сьогодні приготуємо ще й рум'яні солоні "палички" з прованськими травами.

Двома рецептами слоїстої випічки з нами поділилася відома кондитерка Ліза Глінська. Чудовий домашній перекус!

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Солодкі "вушка"

  • Час: 35 хвилин
  • Порції: 10 – 15 штук
Інгредієнти:
 – 500 грамів прісного листкового тіста;
 – 200 грамів цукру;
 – борошно (для розкачування тіста).

Приготування:

  1. Тісто викладіть на посипану борошном стільницю й розкачайте в прямокутник завтовшки 5 міліметрів.
  2. Посипте поверхню цукром і "вкачайте" його в тісто. Переверніть пласт на други бік і повторіть процес. Обріжте краї тіста ножем.
  3. Сформуйте "вушка", поступово згортаючи прямокутник до центру. Не згортайте тісто дуже щільно, інакше "вушка" можуть не відкритися.
  4. Наріжте подвійний сувій на "вушка" завширки 2 сантиметри.
  5. Розігрійте духовку до 200 градусів
  6. Викладіть "вушка" на деко, укрите пергаментом для випікання, на достатній відстані одне від одного, і поставте до духовки випікатися в режимі "конвекція".
  7. Через 15 хвилин дістаньте їх із духовки, переверніть на інший бік і відправте до духовки ще на 5 хвилин.

Солодкі "вушка" готові. Смачного!


Скриншот із відео Глінської  

Солоні "палички" з прованськими травами

  • Час: 30 хвилин
  • Порції: 20 штук
Інгредієнти:
 – 500 грамів прісного листкового тіста;
 – борошно;
 – 20 грамів жовтка;
 – 1 чайна ложка прованських трав;
 – сіль.

Приготування:

  1. Тісто викладіть на посипану борошном стільницю й розкачайте в прямокутник завтовшки 4 – 5 міліметрів.
  2. Змішайте жовток із прованськими травами та сіллю до однорідної консистенції.
  3. Змастіть тісто цією сумішшю з обох боків і наріжте його на смужки завширки 2 сантиметри.
  4. Кожну смужку скрутіть джгутом і викладіть на деко, укрите пергаментом для випікання, на достатній відстані одна від одної.
  5. Відправте "палички" до розігрітої духовки на 20 хвилин. Режим і температура випікання такі самі, як і для "вушок".

Смачного!

Відеорецепт смачної випічки з прісного листкового тіста:

 

Автор: Богданна Рибак