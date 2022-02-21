Солодкі "вушка" та солоні "палички" з прованськими травами: готуємо з листкового тіста
21 лютого 2022 , 15:39Читать новость на русском
Джерело:ютуб Лізи Глінської
Усі ми з дитинства пам'ятаємо "вушка", рясно посипані цукром та корицею. А сьогодні приготуємо ще й рум'яні солоні "палички" з прованськими травами.
Двома рецептами слоїстої випічки з нами поділилася відома кондитерка Ліза Глінська. Чудовий домашній перекус!
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Солодкі "вушка"
- Час: 35 хвилин
- Порції: 10 – 15 штук
– 500 грамів прісного листкового тіста;
– 200 грамів цукру;
– борошно (для розкачування тіста).
Приготування:
- Тісто викладіть на посипану борошном стільницю й розкачайте в прямокутник завтовшки 5 міліметрів.
- Посипте поверхню цукром і "вкачайте" його в тісто. Переверніть пласт на други бік і повторіть процес. Обріжте краї тіста ножем.
- Сформуйте "вушка", поступово згортаючи прямокутник до центру. Не згортайте тісто дуже щільно, інакше "вушка" можуть не відкритися.
- Наріжте подвійний сувій на "вушка" завширки 2 сантиметри.
- Розігрійте духовку до 200 градусів
- Викладіть "вушка" на деко, укрите пергаментом для випікання, на достатній відстані одне від одного, і поставте до духовки випікатися в режимі "конвекція".
- Через 15 хвилин дістаньте їх із духовки, переверніть на інший бік і відправте до духовки ще на 5 хвилин.
Солодкі "вушка" готові. Смачного!
Скриншот із відео Глінської
Солоні "палички" з прованськими травами
- Час: 30 хвилин
- Порції: 20 штук
– 500 грамів прісного листкового тіста;
– борошно;
– 20 грамів жовтка;
– 1 чайна ложка прованських трав;
– сіль.
Приготування:
- Тісто викладіть на посипану борошном стільницю й розкачайте в прямокутник завтовшки 4 – 5 міліметрів.
- Змішайте жовток із прованськими травами та сіллю до однорідної консистенції.
- Змастіть тісто цією сумішшю з обох боків і наріжте його на смужки завширки 2 сантиметри.
- Кожну смужку скрутіть джгутом і викладіть на деко, укрите пергаментом для випікання, на достатній відстані одна від одної.
- Відправте "палички" до розігрітої духовки на 20 хвилин. Режим і температура випікання такі самі, як і для "вушок".
Смачного!
Відеорецепт смачної випічки з прісного листкового тіста: