Таке траплялося із всіма: що робити, аби пельмені не розварилися

Пельмені – страва, від якої навряд чи хтось відмовиться. Втім, іноді трапляється так, що після готування ми отримуємо не надто апетитну суміш тіста та м'яса. Як цього уникнути - читайте у матеріалі.

Пельмені, що лопаються під час варіння, це справжній кошмар кожної господині. Інколи це результат неправильного ліплення, інколи – варіння. Як ліпити і варити пельмені так, щоб вони не злиплися – розповідаємо далі.

Читайте Готуй без напруги: страви з курятини, на які знадобиться до 25 хвилин

Що по часу: як варити та місити

Пам’ятайте, що не можна кидати в каструлю багато пельменів одночасно – це знизить температуру води. Щоб пельмені вийшли по-справжньому смачними, тісто спочатку потрібно довго місити, а потім зліпити і добре склеїти.

Страва, яку обожнюють усі / Фото pexels

Краї пельменів перед склеюванням можна злегка змочити водою – так вони краще злипнуться. Кожен пельмень міцно притисніть, щоб на етапі формування не утворилися мікроскопічні отвори, через які може вийти начинка.

У саме тісто можна додати крижану воду, завдяки цьому воно буде пружним та еластичним, легко розкачуватиметься та триматиме форму.

Як варити

Виберіть якомога більшу каструлю, закип'ятіть в ній воду і посоліть. Акуратно перемішайте пельмені, щоб вони не прилипли до дна. У воду можна додати кілька крапель олії – це ще одна хитрість, яка запобігає злипанню.

Якщо ви не хочете додавати жир, то розкладіть пельмені на обробній або кондитерській дошці до повного охолодження.

Для того, щоб пельмені були особливо смачними, покладіть у начинку такі інгредієнти як цибулю, часник, тим'ян, куркуму.