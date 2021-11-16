Готуємо шоколадний фондан за рецептом Яни Станішевської

Якщо ви обожнюєте шоколадні десерти, так само як і ми – фондан, те, що вам потрібно. Рідка шоколадна серединка, ніжне тісто та хрумка скоринка – ідеальний варіант випічки на щодень.

Шоколадний фондан – смачна випічка в основі якої багато шоколаду. Якість цього десерту визначають за рідкою серединою в розрізі тістечка.

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Подавайте фондан до столу гарячим. Особливо смачно він поєднується зі свіжою малиною та кулькою морозива.

Рецепт шоколадного брауні

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порції: 8



Шоколадний фондан / Фото Яни Станішевської

– 5 сирих курячих яєць;– 150 грамів вершкового масла;– 90 грамів цукру;– 100 грамів борошна;– дрібка солі;– какао.

Приготування:

Розтопіть шоколад та масло на водяній бані. Не забувайте постійно помішувати суміш, щоб вона не підгоріла.

В окремому посуді збийте яйця з цукром в пухнасту масу.



Продукти на фондан / Фото Яни Станішевської

Тонкою цівкою введіть шоколадну масу до яєчної та перемішуйте вінчиком.

Додайте сіль, борошно та знову перемішайте тісто до однорідної консистенції.

Змастіть форми для фондану маслом та посипте какао.

Заповніть форми на 2/3 тістом та відправте в духовку випікатися на 7 – 9 хвилин. Оптимальна температура для фондану 180 градусів.



Шоколадний фондан / Фото Яни Станішевської